BordelloSangiuliano Exxx…Polzive!!! Ahi serva Italia di dolore ostello… Il malatodifiga governativo ha dato le dimissioni. La Boccia gli ha scavato la fossa. Tre mesi fa si presentò ad Aquileia a dare il primo colpo di badile per la realizzazione del museo del milite ignoto. Lo sostituisce Alessandro Giuli.

Dante aveva capito tutto 7 secoli fa: “Ahi serva Italia di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello”. Era il 26 maggio quando il focoso ministro, ora ex, si presentò ad Aquileia per la cerimonia d’inaugurazione dei lavori del monumento al milite ignoto. Vedi foto. Oggi il titolare del dicastero alla Cultura Gennaro Sangiuliano, si è dimesso. Dopo giorni in cui era stato al centro di una polemica politica sul ruolo di Maria Rosaria Boccia all’interno del suo ministero, e in cui sembrava avere ancora la fiducia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nonostante gli imbarazzi causati al governo, Sangiuliano ha presentato al presidente del consiglio le dimissioni. “Irrevocabili”. Al Tg1 il ministro aveva detto che non erano mai stati spesi soldi pubblici per Boccia, ammettendo però di aver avuto una relazione con lei (Sangiuliano è sposato). Boccia aveva continuato a rispondere accusando Sangiuliano di mentire, prima tramite storie e post su Instagram, poi con una lunga intervista rilasciata alla Stampa oggi in cui aveva detto che Sangiuliano sarebbe sotto ricatto (senza specificare di chi) e di aver spesso viaggiato con le auto di scorta del ministro. L’intraprendente Boccia si era qualificata come sua collaboratrice dandone notizia sui suoi canali social il 26 agosto scorso, con un post in cui ringraziava Sangiuliano per averla nominata «Consigliera del Ministro per i Grandi Eventi». Il ministero aveva inizialmente smentito l’attribuzione dell’incarico, ma da quel momento era iniziata una controversia tra Boccia, i collaboratori del ministro e Sangiuliano stesso. Boccia aveva continuato per giorni a pubblicare sui social documenti, foto, screenshot, frammenti di video e registrazioni di telefonate che smentivano le ricostruzioni ufficiali e informali del ministero della Cultura, mettendo in mostra la sua vicinanza al ministro e al suo staff. Meloni ha dato l’incarico ad Alessandro Giuli, presidente del MAXXI di Roma.