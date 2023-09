TriestinaCalcio Exxx…Polzive!!! Al centrodestra scoppia la grana della rizollatura dello stadio Rocco. Chieste le dimissioni dell’assessore Rossi. Schiaffo all’impero: costretti alla trasferta in ruralia. Oggi doppio vertice. Fedriga infuriato per i 200mila euri sborsati.

La triestina costretta a giocare nel campo del Fontanafredda, a 100 Km di distanza, per una negligenza sui lavori di rizollatura dello stadio (9.000 euri circa). Il punto lo traccia il presidente del Coni Giorgio Brandolin: «Non so cosa sia andato storto, ma ho visto in che condizioni era il campo del Rocco durante la partita con il Trento: posso dire che Trieste e il Fvg hanno fatto una figuraccia, in diretta tv, davvero un autogol a livello di immagine». Dopo quello di Grado un’altro petardo scoppia tra le gambe del centrodestra Fvg. Più deflagrante e più rumoroso. Trattasi del comune di Trieste intortato sulla rizollatura dello stadio Rocco, uno dei migliori impianti d’Italia. La sintesi: l’erba scelta e utilizzata non si è radicata nelle tre settimane successive all’intervento, peraltro ritardato. Ora a quanto pare, servirà un mese di fermo (condizioni meteo permettendo) per rigenerare un manto erboso quantomeno sicuro. Il Comune è il responsabile della struttura affittata alla Triestina per le gare casalinghe. L’assessore delegato allo sport è Giorgio Rossi, braccio destro del sindaco Dipiazza cui le tifoserie ne chiedono le immediate dimissioni per le questioni legate al campo da gioco, ritenuto inagibile dalla Lega Pro. Per questo motivo la Triestina è costretta ad emigrare in “ruralia”, come chiamano gli asburgici tutta l’umanità che sta al di là del Timavo. Uno sfregio e uno schiaffo ai nipotini della principessa. Nella mattinata di oggi, la Triestina terrà una conferenza stampa in cui, per la prima volta, farà sentire la sua voce. Al tempo stesso, in piazza Unità, si riunirà il centrodestra. Il caso Rocco, infatti, agita la maggioranza tanto che è previsto un vertice alla presenza dei segretari provinciali dei partiti che sostengono la giunta Dipiazza. La riunione del centrodestra, come si legge su Il Piccolo, è stata richiesta dalle forze di maggioranza per cercare di capire le eventuali responsabilità, risolvere i problemi che sono emersi sul Rocco e al contempo valutare cosa si potrà fare nell’interesse della città». Sarà presente anche Alberto Polacco, segretario provinciale di Forza Italia che domanda di «verificare se ci sono delle responsabilità che attengono a mancati adempimenti. In quel caso il Comune dovrà prendere le dovute contromisure». Il riferimento, par di capire, va a chi – con l’assessorato di Rossi – ha gestito la rizollatura conseguente al concerto dei Måneskin. Ma la questione del rifacimento (costo circa 9.000 euri) ha fatto imbestialire il presidente Fedriga, che con il marchio “Io Sono Fvg” (e con i relativi 200 mila euro di finanziamento) ha dimostrato di voler essere vicina fin da subito alla nuova proprietà dell’Unione. Proprietà che oggi, appunto, farà sapere la sua posizione.