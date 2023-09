ManicomioLagunare Exxx…Polzive!!! Petiziol e Cisint pompieri a Grado. Sventato il blitz dei consiglieri di Fratelli d’Italia di dimettersi dal consiglio. Martedì vertice a Trieste con Fedriga.

A Grado la temperatura è ancora canicolare. Dopo lo strappo del gruppo di Fratelli d’Italia contro il sindaco Kovatsch e l’infruttuoso vertice dell’altro ieri, le distanze all’interno della maggioranza restano siderali. I BenitoRemix hanno messo sul banco degli imputati il loro sindaco reo di ignorare le urgenze dell’isola classificata in “stato di abbandono”. Critiche che hanno incendiato la bile del sindaco che, all’ultimo consiglio comunale, ha abbandonato l’aula. Da quel turbolento otto settembre gradese, la maggioranza è ancora pericolosamente divisa, anzi, la situazione si è fatta ancora più critica poiché sono emersi retroscena clamorosi sulla vicenda. Pare che i tre consiglieri di Fratelli d’Italia (Ritossa, Borsatti e Ronchiato) avessero già pronta la lettera di dimissioni dal consiglio. Per il centrodestra sarebbe stato un colpo fatale, un salto nel buio di una crisi senza via d’uscita. Grado è la seconda città turistica della regione, come spiegare un simile harakiri? Incomprensibile perderla. Per questo motivo sono state attivate tutte le batterie diplomatiche per giungere a una soluzione. Se ne sono fatti carico Anna Cisint ed Edoardo Petiziol che hanno concordato un vertice di maggioranza, esteso ai segretari regionali, a Trieste martedì prossimo. Ci sarà anche il presidente Fedriga. Gli invitati sono: Rizzetto o Tubetti, il segretario cittadino di Grado per Fratelli d’Italia Predeon. Petiziol e Cisint; Sandra Savino, Roberto Marin, Bonaldo e Claudio Kovatsh. Invitati i capigruppo delle rispettive liste di centrodestra. Grado Polveriera.