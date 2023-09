DeToniComunicazioni Exxx…Polzive!!! Il sindaco allarga il suo staff: ingaggiata una nuova risorsa con funzioni di social media e raccordo tra le attività di comunicazione.

Con un provvedimento dello scorso giugno, è stata determinata l’integrazione di un’ulteriore figura da affiancare a uno dei due vincitori della selezione di incarico fiduciario (Antonini) nell’ufficio di staff del sindaco di Udine. Decorrenza 15 settembre. Le sue funzioni saranno di supporto agli organi di direzione politica e di comunicazione. Nel mese di aprile erano state attivate due procedure ad evidenza pubblica finalizzale all’acquisizione di candidature per la copertura delle posizioni nell’ufficio di staff, rispettivamente di addetto stampa e di amministrativo. Evidentemente dopo i primi mesi di mandato il sindaco deve essersi accorto che due unità sono troppo poche ed ha fatto richiesta di integrazione ricorrendo alla graduatoria dei 118 idonei inseriti nella selezione degli “amministrativi” del maggio scorso. In realtà il sindaco aveva già previsto il supporto poiché nell’articolato che determina la costituzione dell’ufficio di staff veniva rimandato a un successivo provvedimento l’individuazione delle ulteriori professionalità che avrebbero completato l’ufficio. Pertanto De Toni ha individuato, con incarico fiduciario, Giulia Pillinini quale soggetto idoneo alla copertura della posizione di Istruttore amministrativo contabile da incaricare per i posti in argomento per una durata di un anno eventualmente prorogabile. Andrà ad affiancare Pietro Antonini.