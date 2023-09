MeloniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Stasera assemblea dei BenitoRemix a Roma. Il via ai congressi cittadini e provinciali. Rizzetto esalta De Toni: giovedì a Udine il ministro dello sport, Abodi. A Grado la Cisint congela i Fratelli Ribelli: datevi una calmata.

E’ l’autunno ruggente di Fratelli d’Italia inaugurato la settimana scorsa a Roma con il party dei 200 fedelissimi a Colle Oppio e che prosegue stasera dietro Piazza di Spagna con l’assemblea del partito e che darà il via alla “fase 2”. Protagonista dell’evento sarà la sorella della presidente del consiglio, Arianna, nominata responsabile della segreteria politica con delega al “dipartimento adesioni”. Giorgia Meloni vuole tenere unito il gruppo e affidarne la guida, visti gli impegni, a persone di sua strettissima fiducia. Secondo rimbalzi dalla capitale la premier, nella sua relazione, annuncerà lo svolgimento dei congressi cittadini e provinciali (no i regionali) da convocarsi tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Un annuncio importante, atteso dai molti iscritti che ne chiedono il rinnovo delle cariche. In gran parte delle città e province di Veneto e Friuli sono ancora vigenti posizioni commissariali che saranno definite con i congressi. Nel frattempo l’attività in periferia è serrata, soprattutto a ridosso di importanti scadenze elettorali. Giovedì 14 settembre l’onorevole Rizzetto porterà a Udine, dal sindaco De Toni, il ministro per lo sport Andrea Abodi. L’appuntamento è in sala Ajace alle 17.15 dove verrà presentato il progetto in partenariato con l’amico Pedone per la realizzazione del Palacarnera 4.0. Un piano di investimenti da circa 28 milioni di euro avanzato da “Pala Carnera 4.0″, società creata appositamente dalle holding Al.Pe. Invest spa e Sarafin spa che fanno riferimento agli imprenditori Alessandro Pedone (che è anche presidente dell’Apu) e Gabriele Ritossa. Una partnership tra pubblico e privato per cui la società ha già messo sul piatto 3 milioni di euro mentre altrettanti arrivano dalla Regione Fvg. Il doppio di quelli destinati alla sponsorizzazione dell’Udinese calcio. Ma non son tutte rose. In Laguna si sta incrostando la vicenda Grado dove giovedì scorso i Benito Remix hanno scientificamente minacciato la crisi di maggioranza. Hanno provocato l’uscita dall’aula del consiglio comunale del sindaco, accusandolo di aver “abbandonato” la città, convocato un vertice fra gli alleati, congelato la verifica di maggioranza e generato una frattura con Kovatsch ormai insanabile. Dopo l’incontro di ieri sera, che non ha portato a nulla, si ha solo l’impressione che il governo della crisi sia nelle mani di Anna Cisint, sindaco di Monfalcone. La dirigente leghista ha spento le ambizioni dei Remix isolani e concesso loro una breve pausa per riordinare le idee. Il pensiero della Lega è limpido: Kovatsch non si tocca; se vi sono delle riserve, si espongano; se hanno coraggio tolgano la fiducia e si vada ad elezioni, altrimenti è solo un gioco al rialzo per ottenere qualche poltrona dalla regione. Alcuni stanno già mirando all’Arlef. Chissà.