FriuliFlop Exxx…Polzive!!! La 29esima edizione certifica l’evoluzione del friulano, ignorata la festa di piazza che si muove ormai tristemente fra noia e stanche cibarie.

Daranno la causa al bel tempo, alle temperature di piena estate, alla voglia di strappare l’ultimo sigillo di una delle estati più complicate degli ultimi anni e alla gita in montagna. In realtà, dopo quasi trent’anni di stand e chioschi ripetuti da edizione a edizione, anche i friulani si sono rotti i maroni di mangiare con posate di plastica, un tovagliolo di carta, sedersi sulle panche da pulire e spendere come al ristorante. Per carità nessuna accusa ai prezzi, beninteso, solo che le generazioni cambiano e il sagrone è rimasto sempre uguale. In trent’anni non c’è stato uno, dicesi uno di aggiornamento. Domenica sera si trovava parcheggio perfino in struttura; all’ora di pranzo lo stesso. Nei giorni precedenti stessa combinazione. Quest’anno i tempi di attesa erano minimissimi e la qualità discreta. Prezzi nella norma, come in trattoria, con la differenza che al sagrone il servizio è self service, tovagliolo di carta con posate di plastica, bicchiere e stoviglie di sughero e altri fastidi. L’edizione di Friuli Doc di quest’anno va presa come paradigma per studiare e pensare al trentennale. Che come dice un navigato ex amministratore: “La nuova amministrazione, arrivata da poco, mi auguro che tiri una linea ed inizia a pensare a qualcosa di nuovo, visto che – nel 2024 – ci saranno i trent’anni di Friuli Doc”. Se l’identità di Udine resta quella di polenta e salamella, il declino é assicurato, resterà solo l’odore delle pignatte.