Paolo Roncoletta nuovo caporedattore della TgrFvg. L’augurio di Moretuzzo.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Paolo Roncoletta, nuovo caporedattore della Tgr Friuli Venezia Giulia in lingua italiana, e un ringraziamento al suo predecessore Rino Giusa per la professionalità e il lavoro svolto in questi anni”. Lo ha detto il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo, alla notizia della nuova nomina di Roncoletta per il ruolo di responsabile dell’informazione in lingua italiana della sede regionale della Rai per il Friuli Venezia Giulia. Moretuzzo sollecita ad “accelerare sulla realizzazione di una redazione giornalistica di lingua friulana all’interno della struttura Rai, come avviene per lo sloveno, e a dare importanza anche alle sedi periferiche regionali, ricordando la recente sottoscrizione da parte di tutto il Consiglio regionale di una mozione che chiede un utilizzo maggiore della lingua friulana nel servizio pubblico radiotelevisivo”.