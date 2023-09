BoiaChiZolla Exxx…Polzive!!! Il deterioramento del manto erboso dello stadio Rocco di Trieste allo studio degli agronomi. Il ripristino costato oltre 200mila euri. Dipiazza si scusa con la Triestina calcio.

Quanto è costata la rizollatura del manto erboso dello stadio Nereo Rocco di Trieste? circa 210 mila euri di cui 48.770 a carico del comune e il resto in capo alla società organizzatrice del concerto dei Maneskin del 16 luglio scorso, la “FvgLive Srl”. La ditta che ha eseguito i lavori è la “Evergreen Friuli srl” di Udine. Si è concluso da poco, nel Salotto Azzurro del Comune di Trieste, l’incontro tra istituzioni comunali e Triestina che ha portato alla diffusione di un comunicato congiunto così articolato: “per il Comune di Trieste erano presenti il Sindaco Roberto Dipiazza, il Direttore Generale Fabio Lorenzut, l’Assessore alle Politiche del Patrimonio Immobiliare con delega ai Lavori Pubblici Elisa Lodi e il Responsabile per l’Informazione Istituzionale Vittorio Sgueglia della Marra. Assente l’assessore Rossi. Presenti per la Triestina il Direttore Generale dell’Area Sportiva Alex Menta ed il Club Manager Giambattista Domestici. La nuova proprietà della Triestina ha sin dai primi giorni manifestato la volontà di riavvicinare la squadra alla tifoseria, al territorio e alle persone, trovando nelle pubbliche istituzioni e in particolare nel Comune di Trieste la medesima volontà e riferimenti disponibili, pronti al dialogo e al confronto costruttivo. Relativamente alla situazione del manto erboso dello Stadio Rocco, su cui si sta già intervenendo per il suo ottimale ripristino, l’Amministrazione comunale ha rilevato che il grave deterioramento, in occasione della partita disputata lo scorso 4 settembre, non è direttamente imputabile alla sessione straordinaria di allenamento della Triestina, ma da aspetti tecnici inerenti le procedure di ripristino al vaglio degli agronomi dell’Amministrazione comunale e della Società. Il Comune di Trieste terrà costantemente informata la Società a riguardo. Memori di questa esperienza, la Società ed il Comune condivideranno una accurata programmazione degli eventuali diversi eventi che dovessero essere ospitati presso lo Stadio. Tutto ciò tenendo in primaria considerazione gli impegni sportivi del club, che ha l’obiettivo di preparare al meglio, logisticamente e soprattutto sul campo, la squadra. La Società desidera infine ringraziare i tifosi, chiedendo loro di continuare a sostenere il club e la squadra anche se temporaneamente in una “casa diversa”, in attesa di riuscire a superare anche questa nuova ed inaspettata sfida”. Agli “asburgici” rode da matti pietire un campo di calcio alla “ruralia” per partecipare al torneo. Purtroppo accade anche questo e, dopo il pasticcio della rizollatura dello stadio Nereo Rocco, squadra e tifosi sono costretti a traslocare a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. La situazione del manto erboso è grave, verificata dagli stessi tecnici del comune come per esempio l’agronomo che osserva: “per rendere il campo giocabile, fruibile e sicuro per il gioco del calcio entro la fine di agosto, l’unica soluzione praticabile consiste nella rizollatura completa del terreno di gioco, viste le condizioni ad oggi del manto erboso che si presenta non vitale. La soluzione della semina e rigenerazione risulterebbe possibile soltanto con tempistiche non inferiori a due mesi.’’ Non ci poteva esordio peggiore per la squadra sponsorizzata da Fedriga (200 mila euri). Memento Adulare Semper.