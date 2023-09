DaPozzo Exxx…Polzive!!! Imprese kaputt. Il presidente della Camera di commercio Ud e Pn galleggia come il sughero: verso il record di anni di presidenza. Il brindisi col suo sodale Agrusti.

Il Fvg ha esportato beni per un miliardo in meno nel I semestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Il che significa il 9,7% in meno, quartultima posizione in Italia. Peggio hanno fatto solo Sicilia, Valle d’Aosta e Sardegna. Per converso, nello stesso periodo, il resto del Nordest ha registrato un segno positivo, dal +4,5% del Trentino Alto Adige al +3,2% del Veneto, passando per il +2,8% dell’Emilia Romagna. Nonostante questi drammatici corrispettivi, in Friuli si festeggia e l’impegno dei piazzisti è concentrato ad assicurarsi un comodo sedile per il proprio sedere. Non è una regione per giovani. E la prova si è avuta l’altra sera tra gli stucchi e gli affreschi di villa Manin a Passariano (Ud), simbolo di una Repubblica decadente, che Agrusti e Da Pozzo, i due leader-sugheri settantenni della Camera di Commercio di Udine e Pordenone hanno scelto per autocelebrarsi distribuendo sorrisi e pacche sulle spalle in onore del primo quinquennio dell’ente camerale. Giovanni Da Pozzo potrà festeggiare il secondo mandato dopo che per 10 anni ha guidato la Camera di Commercio di Udine (dal 2007) prima della fusione con Pordenone. Fra un mandato e l’altro il tolmezzino, fresco sposo, raggiungerà gli oltre 20 anni di presidenza poiché fra poche settimane verrà eletto presidente della CCIAA per altri 5 anni. Un record assoluto. Gli fa da spalla il pluripoltronaro e ducetto della Delizia Agrusti (che sarà vice), utilissimo partner per rispettare il tacito accordo sul concordato declino dell’Ente udinese Udine Gorizia Fiere (socio di maggioranza è la CCIAA) che ormai non si occupa più di esposizioni ma solo di sanità e di Arpa. Non c’è un progetto, non c’è un’idea di sviluppo, non c’è la volontà di riqualificarlo. Non potrebbe nemmeno esserci poiché i pordenonesi, vedessero un abbrivio, toglierebbero subito la poltrona al presidente di Confcommercio Udine (anche). Non vogliono concorrenti con la loro fiera (“non faremo mai matrimoni coi fichi secchi” dice il sindaco Ciriani) e infatti, a Torreano si vedono solo le ragnatele della fiera della Casa Moderna. L’altra sera ai presenti, sughero Da Pozzo ha detto: «Guardare avanti e costruire percorsi che abbiano un senso è nel mio Dna». Il senso di marcia è sempre lo stesso: una soffice poltrona per il proprio sedere.