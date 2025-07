TriesteScacciaPeste Exxx…Polzive!!! La Lega ha deciso: dalle nebbie del porto spunta il nome di Donato Liguori. Sarà lui il nuovo commissario.

l ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Salvini) ha scelto il proprio dirigente, Donato Liguori, nuovo commissario dell’Autorità portuale di Trieste e Monfalcone. Il ministero delle infrastrutture e trasporti (Salvini) ha preferito una soluzione interna per sostituire Antonio Gurrieri, dimessosi ieri davanti all’inchiesta giudiziaria sulle consulenze esterne effettuate attraverso una società austriaca di sua proprietà. Ipotesi di riciclaggio. Come si legge sul sito del ministero, “Liguori svolge il ruolo di responsabile della Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità del ministero. E’ stato responsabile della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza, che analizza le strategie ministeriali, monitora i finanziamenti alle infrastrutture e valuta l’impatto delle proposte di legge sul settore”. La Lega mette le mani sul porto di Trieste.