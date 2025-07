TriesteNellePeste Exxx…Polzive!!! Dopo le dimissioni di Gurrieri, indagato per presunto riciclaggio, oggi si presenterà il nome del nuovo commissario. Decide Salvini, Fratelli d’Italia non gradisce. Francesco Russo (Pd): “Fallimento di tutto il centrodestra”.

Le dimissioni da commissario e la conseguente rinuncia di Antonio Gurrieri alla nomina di presidente dell’autorità portuale hanno scatenato una nuova bufera politica su Trieste, sull’Alleanza e la tormentata guida del porto. Oggi la pratica dovrebbe essere definita. La Lega avrebbe già un nome pronto per affidare ai porti di Trieste e Monfalcone una guida temporanea: un commissario che traghetti l’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico orientale verso il nuovo presidente. Per Francesco Russo del PD: “La rinuncia di Antonio Gurrieri non solo lascia nel caos il porto di Trieste, ma certifica il totale fallimento del centrodestra nazionale e locale nella gestione di una delle principali realtà economiche regionali”. Per converso, da fonti governative, emerge la volontà di procedere rapidamente con l’intenzione di ufficializzare la nomina già nella giornata odierna. Massimo riserbo sull’identità della persona designata, ma si parla di una nomina tecnica, esterna, destinata a sorprendere. La pratica è nelle mani del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ma segue da vicino la vicenda anche il sottosegretario Edoardo Rixi. Quota Lega per capirci. Sulla vicenda interviene Fratelli d’Italia che non ha mai gradito i nomi dei commissari proposti dalla Lega: “La volontà di Fratelli d’Italia è di andare avanti: si può chiudere tutto in Parlamento in pochi giorni. La speranza è che il ministero ci invii presto un nome di un presidente”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, che respinge al mittente le accuse del pentastellato Paolo Menis, secondo cui il partito di Giorgia Meloni avrebbe avuto un ruolo nel “far fuori politicamente” Gurrieri”.