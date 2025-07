AssunzioniScivoloni Exxx…Polzive!!! Moretti (Pd) fa distribuire il ricino contro i Benito Remix Fvg a proposito dell’assunzione senza titolo di studio di B.M. nella segreteria di commissione del meloniano Markus Maurmair. “Chi sapeva e non ha vigilato?”. Danno erariale. Interrogazione alla giunta.

Il capogruppo del PD in consiglio regionale Diego Moretti vuole andare a fondo sulla vicenda della dipendente assunta (B.M.) senza titolo di studio come segretaria di commissione del presidente Maurmair (Fratelli d’Italia) e dichiarata decaduta dagli uffici regionali (Notizia anticipata su Leopost). Moretti ha annunciato di voler presentare un’interrogazione in giunta: «I doveri di verifica da parte dell’amministrazione regionale e le eventuali responsabilità di chi era a conoscenza dei fatti e avrebbe dovuto preventivamente e successivamente verificare, vanno chiariti. Così come va chiarito se si profilano possibili danni erariali e patrimoniali per l’ente”. Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, a seguito di quanto emerso prima su alcune testate online e poi sulla stampa locale riguardo alla vicenda dell’ex dipendente regionale assunta nella categoria D (per la quale è necessaria la laurea) nella segreteria del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, poi riassunta in categoria C (che presuppone il diploma) e infine dichiarata decaduta dall’impiego. Quella emersa in questi giorni è una questione grave e seria – sostiene Moretti -. La stessa sentenza del Tar, depositata a luglio, che ha rigettato il ricorso dell’ex dipendente regionale evidenzia le responsabilità dirette, ma obbliga anche a porsi alcune domande sulla successione dei controlli e delle verifiche degli uffici, considerato che in meno di due anni si sono succedute due assunzioni (la prima di categoria D, la seconda di categoria C) che, evidentemente, fanno supporre che qualcuno sapeva più di altri. In primis, il collega Maurmair – si domanda Moretti – sapeva tutto fin dall’inizio? E se era a conoscenza di tutto, perché ha fatto assumere prima dal suo Gruppo e poi quale segretaria particolare di presidente della II Commissione nonostante tale palese irregolarità? Se nemmeno l’assunzione in categoria C (avvenuta qualche mese dopo quella in categoria D) era possibile (lo scrive a chiare lettere la sentenza del Tar) e la decadenza arriva solo a marzo 2025, gli uffici quando hanno iniziato la verifica della legittimità del titolo di studio?”.

I quesiti che il capogruppo Pd pone, continuano: “Chi sapeva e non ha vigilato? Dopo la Sentenza del Tar quali sono gli atti che la Regione invierà alle competenti autorità rispetto a possibili profili di reato? Si profilano anche danni erariali per l’ente, visto che in entrambe le assunzioni (di fatto e di diritto dichiarate nulle) sono stati indebitamente corrisposti emolumenti non dovuti? Tutti temi oggetto di una interrogazione che presenteremo come Gruppo in questi giorni”, conclude la nota dell’esponente dem.