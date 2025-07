MazzoliniSulTrono Exxx…Polzive!!! Il vice presidente vince la sua battaglia sul tunnel per il Passo di Monte Croce Carnico: “Prima tutti mi osteggiavano, ora si complimentano per questa soluzione. Sarà un tunnel per unire l’Europa delle regioni”. C’è l’accordo.

Premiata l’abnegazione di chi ci ha sempre creduto nel tunnel per il Passo di Monte Croce Carnico. E che magari più di qualcuno osteggiava l’idea. Sostiene Mazzolini: “Il progetto di un tunnel tra Italia e Austria non è un’utopia: è una necessità, nata dal territorio e condivisa da istituzioni, imprese e cittadini dell’area Alpe-Adria. Dopo anni di frane, interruzioni e isolamento, serve una svolta concreta per rilanciare la Carnia e i territori confinanti oggi, finalmente, si parla di futuro. Un futuro fatto di connessioni sicure, sviluppo sostenibile e coesione europea. Un’infrastruttura moderna lungo la storica Via Iulia Augusta, capace di unire Lienz, Gemona, Aquileia e Villach, può diventare motore di crescita, turismo e integrazione”. Mazzolini sul trono.