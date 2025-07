FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Il consigliere comunale Pittioni sgancia il siluro contro la maggioranza di Udine: “Come si fa a chiudere piazza XX settembre e Garibaldi nel pieno di una crisi commerciale? Penalizzate le partite iva che tengono animata la città”. Scelte dissennate maturate nell’ideologia degli ayatollah che siedono a palazzo D’Aronco.

A Udine su Piazza XX Settembre e Piazza Garibaldi si arriva al dunque. Sono state presentate le scelte ideologiche che prevalgono sul buon senso e sullo sviluppo economico del capoluogo friulano: Chiudere due piazze. Fratelli d’Italia non resta a guardare e, attraverso il consigliere Pittioni, lancia una dura accusa contro sindaco e assessore:

«Nel pieno di una crisi commerciale che sta colpendo duramente il centro storico, la decisione dell’assessore Marchiol di chiudere due piazze nevralgiche come XX Settembre e Garibaldi solleva più di un dubbio. Mi chiedo – spiega l’esponente meloniano – se i cittadini e in particolare le tante partite IVA che ogni giorno tengono viva la nostra città, possano trarne un reale beneficio. Ho purtroppo l’impressione che si proceda senza ascolto, senza un vero confronto con chi, quelli spazi li vive e li anima ogni giorno. Un approccio che rischia di isolare l’amministrazione dal tessuto reale della città. E ciò che trovo ancora più preoccupante è l’atteggiamento della Giunta: non si tratta solo di silenzio, ma di un’accondiscendenza dettata, forse, dalla volontà di preservare il quieto vivere interno, anziché promuovere un confronto serio e plurale. Da parte mia – conclude Pittioni – continuerò a svolgere con convinzione il mio ruolo di opposizione, dando voce a quei cittadini e operatori economici che oggi si sentono esclusi dalle decisioni di chi governa la città».