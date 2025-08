TriesteNellePeste Exxx…Polzive!!! Moretti: “Sul porto si gioca una lotta di potere all’interno del centrodestra. Dopo che Torbianelli è stato sacrificato dai Benito Remix, chi sarà il nuovo presidente gradito ai meloniani?”.

Sui vertici del porto di Trieste decide la Lega. E i tempi, come si interroga il capogruppo Dem Moretti, sono lunghi: “…che si sommano a una situazione della governance dell’Autorità portuale, dopo le dimissioni del presidente Gurrieri, in assoluto stallo. Per non parlare – ricorda Moretti – dell’allucinante vicenda del segretario generale, che ha riguardato Torbianelli, prima nominato e poi giubilato per ordine del Centrodestra da Fratelli d’Italia, in una riunione svolta alla presenza di un Fedriga silente e complice. Un presidente della Regione che continua a stare zitto, salvo esternare scontate dichiarazioni di principio. Gli importanti investimenti annunciati per il porto di Monfalcone, che premiano la bontà della scelta fatta nel 2016, con la Riforma dei porti dagli allora governi di Centrosinistra a Palazzo Chigi e in Regione, di puntare sull’aggregazione Trieste-Monfalcone, sono certamente positivi. Peccato che su questo pesino i tempi lunghi per la loro realizzazione, e pesi enormemente la lotta di potere nel Centrodestra, ormai non più sostenibile”. Secondo Moretti “è chiaro che se i tempi per la designazione e la votazione da parte della Commissione parlamentare sulla proposta del nuovo presidente dell’Autorità saranno di almeno due mesi (dichiarazioni del sottosegretario Rixi) la vicenda, allora, si dilata ulteriormente. Ma la situazione non può attendere, perché le scelte strategiche non possono attendere”. Ecco perché – conclude il capogruppo dem -, la lotta di potere all’interno del Centrodestra sul porto di Trieste e Monfalcone non può essere accettata in silenzio. Se anche Cisint arriva a dire che tale situazione di stallo non può andare oltre, evidentemente la misura è colma. Il porto è di tutto il territorio, e i lavoratori e gli operatori non meritano questo trattamento”.