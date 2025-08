FriulaniMirabolani Exxx…Polzive!!! Sulla sanità facciamo da apripista. Chi assume medici stranieri? Il grande Veneto a ruota del piccino Friuli: Per tamponare le carenze di personale ai Pronti Soccorso si assumono medici stranieri. Dov’è lo scandalo?

Le polemiche furono feroci pur in presenza di un’emergenza oggettiva di carenza di personale sanitario nelle strutture di pronto soccorso del Friuli VG. Per compensare le difficoltà dei presidi 118 la regione fece ricorso a medici stranieri e scoppiò il finimondo. Oggi, senza tante polemiche si scopre che il Veneto ha seguito la traccia che il Friuli ha marcato per risolvere il grave problema. Ne dà notizia il “Corriere” di oggi.

“Per tamponare i buchi in organico di pronto soccorso e 118, il Veneto vuole assumere in via temporanea medici stranieri con titoli conseguiti all’estero ma non ancora riconosciuti in Italia. «Testiamo ogni via possibile per reagire», ha giustificato l’intraprendenza l’assessora regionale alla Sanità Manuela Lanzarin. Molti contratti con i gettonisti sono in scadenza e la sanità pubblica annaspa anche per la sovrapposizione con le ferie estive. I direttori delle Asl si stanno ingegnando, essendo obbligati a privarsi di medici e infermieri esterni, presi da cooperative e società. La Commissione affari sociali della Camera introduce la possibilità per le aziende di fare affidamenti agli esterni con la possibilità di «ripeterli nel tempo e prorogarli fino al 30 giugno 2028». Friuli all’avanguardia.