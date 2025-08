LignanoDisumano Exxx…Polzive!!! Il consigliere Santin scrive una lettera aperta ai genitori: “Liberate l’alloggio della vostra associazione e lasciatelo al disabile costretto da anni a vivere chiuso in casa”. Dove è la Vostra solidarietà che propagandate?

A Lignano c’è una persona disabile, costretta da anni a vivere chiusa in casa perché lo stabile in cui abita è inaccessibile. Abbiamo proposto che l’appartamento dell’ex custode scolastico, oggi utilizzato dalla vostra associazione , venga temporaneamente messo a disposizione per offrirgli finalmente una sistemazione dignitosa e accessibile . Dal Comune sono arrivate solo risposte evasive. Oggi si nasconde dietro regolamenti, cavilli e vincoli burocratici che, per anni, ha sistematicamente ignorato. Anche quando ha assegnato quello stesso appartamento alla vostra associazione, nessuno ha sollevato questioni formali o giuridiche. Ora, però, si aggrappa a quelle stesse norme per non aiutare un disabile. Ma ciò che colpisce di più è il silenzio dell’associazione. Un silenzio difficile da comprendere , soprattutto alla luce del fatto che il vostro statuto parla di solidarietà e partecipazione sociale.

«Vi scrivo come consigliere comunale, ma soprattutto come cittadino che crede nel ruolo attivo delle famiglie nella vita della comunità. A Lignano c’è una persona disabile, costretta da anni a vivere chiusa in casa perché lo stabile in cui abita è inaccessibile. Abbiamo proposto che l’appartamento dell’ex custode scolastico, oggi utilizzato dalla vostra associazione , venga temporaneamente messo a disposizione per offrirgli finalmente una sistemazione dignitosa e accessibile . Dal Comune sono arrivate solo risposte evasive. Oggi si nasconde dietro regolamenti, cavilli e vincoli burocratici che, per anni, ha sistematicamente ignorato. Anche quando ha assegnato quello stesso appartamento alla vostra associazione, nessuno ha sollevato questioni formali o giuridiche. Ora, però, si aggrappa a quelle stesse norme per non aiutare un disabile. Ma ciò che colpisce di più è il silenzio dell’associazione. Un silenzio difficile da comprendere , soprattutto alla luce del fatto che il vostro statuto parla di solidarietà e partecipazione sociale.