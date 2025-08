FratelliNaturelli Exxx…Polzive!!! Balloch chiede un confronto con l’assessore Scoccimarro sul progetto delle mostruose pale eoliche da piantare nelle verginissime valli del Natisone. “Il compendio dell’Universo non si tocca”.

La presa di posizione è netta, la espone l’assessore regionale Fabio Scoccimarro a proposito del progetto di piantare torri eoliche alte 200 metri nelle verginissime Valli del Natisone.

«La linea politica che perseguo con coerenza da anni è chiara: non intendiamo installare grandi pale eoliche nel nostro piccolo compendio dell’universo, come lo definiva con amore Ippolito Nievo. E questo non per mera ideologia, ma perché crediamo in uno sviluppo sostenibile che sia davvero compatibile con il territorio, con la sua vocazione e con il suo paesaggio. Progetti come quello avanzato dalla società Ponente Green Power, che prevede torri eoliche alte 200 metri nel cuore delle Valli del Natisone, vanno in direzione diametralmente opposta. La mia posizione personale è di ferma contrarietà».

È quanto ha ribadito l’assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, a seguito del confronto con il consigliere regionale, anch’esso di Fratelli d’Italia, Stefano Balloch, in merito alla proposta di impianto eolico che ha coinvolto i comuni di Pulfero, Torreano, Moimacco, San Pietro al Natisone e Cividale del Friuli.

«Le Valli del Natisone – prosegue sottolinea Balloch – sono un patrimonio naturalistico, agricolo e culturale che stiamo cercando di valorizzare, non di compromettere. Capisco e condivido le preoccupazioni dei sindaci del territorio, così come quelle delle comunità locali, e di tutti coloro che, come noi, credono che il futuro delle aree interne passi per il rilancio del turismo sostenibile e non per operazioni che rischiano di lasciare cicatrici permanenti».

«Nel rispetto dell’iter tecnico-amministrativo in corso gli uffici regionali stanno naturalmente vagliando le carte, come previsto dalle procedure, tuttavia, credo sarebbe stato doveroso che la società proponente si fosse confrontata preventivamente con la Regione, per capire se vi fosse una reale predisposizione politico-amministrativa ad accogliere un progetto simile – ha ribadito Scoccimarro -. La pianificazione energetica non può prescindere dal confronto, dall’ascolto dei territori e dal rispetto delle norme. Non sono e non sarò mai disposto a svendere il nostro patrimonio ambientale per impianti di dimensioni industriali che, invece di accompagnare il territorio nella transizione, rischiano di cancellarne l’identità».

«È evidente che le attuali normative europee e nazionali in materia energetica necessitano di una revisione: oggi consentono interventi invasivi, spesso imposti dall’alto, che danneggiano i paesaggi e alimentano un conflitto tra transizione ecologica e tutela del territorio. Dopo i danni già subiti con il fotovoltaico – aggiunge il consigliere meloniano Balloch -, non possiamo permettere che anche l’eolico industriale aggredisca aree fragili e strategiche come le nostre montagne. La vera sostenibilità passa dal rispetto dei territori e dal coinvolgimento delle comunità. Con la Legge FVGreen, con il Piano Energetico Regionale (PER) e con l’applicazione del decreto sulle “aree idonee e non idonee”, abbiamo già indicato un’altra strada. Una strada concreta – chiude l’assessore -, equilibrata e sostenibile per la produzione da fonti rinnovabili, che non preveda lo stravolgimento del paesaggio o la compromissione della biodiversità».