Venerdì il New York Times ha pubblicato un documento in cui la Commissione Europea ha risposto a una serie di domande sul cosiddetto Pfizergate e ha ammesso per la prima volta l’esistenza di messaggi fra la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ribadendo però di non esserne più in possesso. Il cosiddetto Pfizergate riguarda la presunta mancanza di trasparenza nelle modalità con cui nel 2021 l’Unione Europea ottenne circa 1,8 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid-19 dall’azienda farmaceutica Pfizer-BioNTech. L’accordo era stato raggiunto attraverso uno scambio diretto di messaggi fra von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla. Ho chiesto conto di tutto questo con un’interrogazione formale alla commissione UE il 14 maggio. Ad oggi ancora nessuna risposta. Con tutta la tecnologia a disposizione, ci vogliono far credere che “ops, i messaggi sono andati persi”? Ma si può accettare uno scempio simile? Del resto solo NOI della #Lega abbiamo avuto il coraggio di votare la sfiducia a Von Der Leyen meno di un mese fa…

Qui il testo della mia interrogazione:

Oggetto: Accesso ai messaggi di testo tra la Presidente von der Leyen e il CEO di Pfizer. Durante la pandemia, la Commissione Europea ha stipulato un enorme contratto con Pfizer. È emerso che parte delle trattative si sarebbe svolta tramite messaggi diretti tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla. Una richiesta formale di accesso a tali messaggi, presentata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1049/2001, è stata respinta dalla Commissione. A seguito del rifiuto, il New York Times ha presentato ricorso presso il Tribunale dell’Unione Europea, che con sentenza dell’11 maggio 2025 (comunicata il 14 maggio) ha annullato la decisione della Commissione. Per rispetto dei principi di giustizia, chiarezza e trasparenza, i cittadini europei hanno diritto a sapere come vengono spesi i fondi pubblici. Alla luce di quanto sopra, si pongono le seguenti domande: