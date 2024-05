TriesteInConcert Exxx…Polzive!!! I friulani si baloccano su Villa Manin, i giuliani mettono a terra due saette da urto allo stadio Nereo Rocco: Ultimo e Max Pezzali il 2 e il 9 giugno, costo 315mila euri. Lo scorso anno le presenze turistiche sono state di oltre 1 milione 200mila persone. Si punta al milione e mezzo.

Trieste punta a superare quest’anno il milione e mezzo di presenze turistiche. Si può fare se si considera che nel 2022 la cifra è stata di 1.118.943. Un traguardo che segna la netta ripresa del settore post pandemia e che è proseguito anche nel 2023. I giuliani non si perdono in chiacchiere e dopo il successo dei concerti dello scorso anno, sono già in arrivo le novità del prossimo mese. Intano in Friuli si baloccano fra una bollicina e un risotto. La settimana scorsa a Codroipo (Ud) è stato organizzato un incontro sull’antico tema di “Villa Manin” e il suo ripetitivo e compassionevole rilancio. Al capezzale della moribonda residenza dogale, muniti di bombole di ossigeno, erano accorsi Fedriga, Bini, Riccardi, Anna Mareschi Danieli e l’assessore regionale delegato alla cultura Mario Anzil. Obiettivo: trasformare la villa nel contenitore degli eventi del Fvg. Come faranno non si sa, visto che non riescono nemmeno a terminare i lavori per la riqualificazione dei parcheggi e che, per l’edizione di “Sapori di Pro Loco 2024“, sono costretti a bussare alle porte dei privati per farsi dare gli spazi per gli espositori. Intanto, Trieste pedala come un missile e lo dimostra la proposta musicale del mese di giugno che l’assessore comunale Giorgio Rossi ha portato in giunta il 29 aprile scorso (assente Sandra Savino). L’esecutivo Dipiazza ha accolto la proposta presentata da Fvg Live s.r.l., in collaborazione con Vigna PR s.r.l. per la realizzazione dei Concerti Date Zero dei Tour negli Stadi 2024 di Ultimo (2 giugno 2024) e Max Pezzali (9 giugno 2024) allo Stadio Nereo Rocco, a fronte di un corrispettivo di Euro 315.000. Le ragioni dell’investimento sono esemplari. “In occasione dei suddetti concerti, la citta’ beneficerà di un rilevante ritorno di immagine, correlato alla grande popolarita’ di cui godono, a livello nazionale, gli artisti che si esibiranno, e all’affluenza che sarà sicuramente tale da esaurire – per entrambi gli appuntamenti – la capienza dello stadio; i concerti, oltre a rappresentare momenti di spettacolo e di intrattenimento di elevata attrattivita’, comporteranno anche indiscutibili vantaggi per la citta’, soprattutto in termini economici per i riflessi di non trascurabile portata su alcuni comparti, in primis sui settori della ricettivita’ e della ristorazione, tenuto conto che molte persone giungeranno in citta’ gia’ nei giorni precedenti alle date dei concerti; gli artisti proposti soddisfano un ampio target di pubblico in quanto Ultimo e’ apprezzato da un pubblico giovane e Max Pezzali si rivolge a un pubblico intergenerazionale e consolidato. La giunta “si auspica di proseguire nella realizzazione di eventi e concerti, anche nel triennio 2024/26 in sinergia con altri enti, in continuità con le proposte dell’estate 2023 che hanno registrato un elevato afflusso di pubblico, anche proveniente dall’estero e un grandissimo riscontro sui media locali e nazionali”. A Codroipo intano gli assessori regionali sono ancora alla ricerca dei parcheggi per Sapori di Pro Loco.