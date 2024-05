DeToniSuiPistoni Exxx…Polzive!!! Trema il palazzo. Legnata del sindaco di Udine agli alleati sulla Net: Nessun passo indietro su Fuccaro. E’ un grande manager. Stasera assemblea dei sindaci per eleggere il nuovo Cda. La maggioranza di palazzo D’Aronco non esclude azioni clamorose.

Nemmeno il tempo di spegnere l’incendio sul caso Perissutti (la moglie del consigliere comunale Stefano Salmé, nominata vice presidente della società di trasporto pubblico locale “Arriva Udine”) che per la maggioranza del capoluogo friulano si apre un altro fronte sui carboni. Si parla del rinnovo del Cda della Net Spa, la società di raccolta e smaltimento rifiuti partecipata da 57 comuni del Friuli di cui quello di Udine detiene la maggioranza. Stasera si riunirà l’assemblea per rinnovare gli amministratori. Si arriva all’appuntamento con una lacerazione clamorosa fra Udine e il resto dei comuni per via della decisioni “motu proprio” di De Toni che vuole nominare nel Consiglio il già direttore della Net, Massimo Fuccaro. I sindaci e soprattutto il Pd respingono la proposta e De Toni sembra voler tenere il punto. Nessun passo indietro. La questione giudiziaria (è indagato e nemmeno rinviato a giudizio) è marginale. De Toni è convinto che l’esperienza del manager rappresenti un valore aggiunto imprescindibile per il futuro della società. L’unico che appoggia la scelta dell’ex rettore è il sindaco di Mereto di Tomba, Claudio Violino (punta su Elisabetta Basso nel cda). Ma il Pd è già in fibrillazione. Non è rappresentato e minaccia una crisi di governo. Fuccaro aveva ricoperto per quasi 16 anni il ruolo di direttore generale in Net e si era dimesso per divergenze col presidente Raggi (imposto dalla leghista Laudicina). Altro errore del centrodestra. Insomma sul nome del manager il palazzo trema. C’è insofferenza da parte del Pd e di alcune civiche rispetto alla disinvoltura con cui De Toni esercita il suo potere di sindaco decidendo nomine e indirizzi politici senza condividere le scelte con la sua maggioranza. E stasera è annunciato un altro sbrego. C’è solo una certezza: il presidente sarà il bocconiano Claudio Siciliotti. Per il primo week end di maggio, viale Palmanova di Udine sarà lo snodo della politica regionale.