DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Fuccaro è fuori dai giochi della Net. Ineleggibile. Si cerca l’intesa sui 5 nomi: Presidente Siciliotti; vice D’Andreis; consiglieri Elisabetta Basso; Massimiliano Verona e Luisa Sarcinelli.

E’ stata la vigilia più rocambolesca di un’assemblea di sindaci mai vista a Udine. E’ in corso alla sede del Cafc di viale Palmanova l’adunanza degli amministratori che dovranno decidere le sorti della Net, la società di raccolta e smaltimento rifiuti che fornisce il servizio a 57 comuni del Friuli. Il colpo di scena è arrivato poco fa. Il candidato appoggiato dal sindaco De Toni e già direttore generale dell’azienda, Massimo Fuccaro ha ritirato la candidatura. Ufficialmente per profili di ineleggibilità emersi rispetto alla sua posizione di indagato. Pertanto il comune di maggioranza potrebbe ripiegare sul nome del professionista Alessandro Verona. Fermo restando quello del presidente che resta fisso in Claudio Siciliotti. Vice presidente, per un accordo di gentlemen agreement fra le forze politiche, l’uscente Giandavide D’Andreis. Il passo indietro di Fuccaro apre la porta all’unitarietà dell’assemblea sulla scelta dei nomi per il Consiglio che dovrebbero essere: Elisabetta Basso e Luisa Sarcinelli. Rispettata la soglia delle quote rosa (2 componenti).