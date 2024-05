DignanoTiDàUnaMano Exxx…Polzive!!! Nel comune del ponte scoppia un caso di “cortesie” elettorali. Il sindaco Orlando s’inventa un parcheggio riservato a un “disabile boscaiolo” di Vidulis. Alle elezioni Lega e centrodestra vanno in frantumi: Il vice Toller contro Orlando, Fratelli d’Italia per conto suo. A Osoppo scende in campo Tiepolo. Capitombolo a Campoformido.

A pochi giorni dalla presentazione delle liste, il pianeta del comuni si surriscalda. Le dichiarazioni di presentazione delle candidature dovranno essere depositate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 6 maggio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 7 maggio 2024. Nessuna sottoscrizione deve essere raccolta nei comuni con meno di 1.000 abitanti. Prosegue febbrile il lavoro dei candidati ed emergono sorprese clamorose che producono improvvise ulcere perforanti. A Dignano al Tagliamento il sindaco uscente, che dimostra di volersi candidare per un secondo mandato, ha iniziato la campagna elettorale con i fuochi artificiali. Nella frazione di Vidulis, ha fatto realizzare uno stallo riservato a una persona disabile. Per ottenere il parcheggio personalizzato presso la propria abitazione o posto di lavoro, la persona probabilmente ha presentato domanda apposita in comune. Il parcheggio personalizzato ad personam è un’agevolazione supplementare al classico contrassegno e va richiesto in separata sede nel comune di appartenenza. Chi è il fortunato cittadino cui il sindaco ha dedicato tanta attenzione? Sarà un suo elettore? è vero che, pur essendo in regime di disabilità è stato visto tagliare la legna nel bosco? Vista la collocazione, il parcheggio presenta ampi profili di irregolarità, inoltre, l’assessore delegato alla viabilità, vicesindaco Luigino Toller, non è mai stato interpellato dell’iniziativa. E’ evidente la scollatura fra i due amministratori che sono dello stesso partito, la Lega. In giunta e tra la popolazione l’indignazione è alta e nessuno si aspettava che il sindaco, a poche settimane dalle elezioni, si spingesse a compiere azioni che sfiorano l’illecito. Per questo motivo, nel tambureggiante comune del ponte, il centrodestra si è polverizzato. Il sindaco uscente Orlando si ricandiderà e troverà contro il vice Luigino Toller (Lega) e Giovanbattista Turridano. 2 candidati della Lega e uno di Fratelli d’Italia. Situazioni complicate anche a Campoformido e a Osoppo. Alla periferia di Udine, quando mancano 5 giorni alla presentazione delle liste, accade l’incredibile. La “fuga” di Stocco pare essere rientrata e potrebbe rinunciare a fare la lista. Per ora è tutto in divenire. Come a Osoppo, comune del presidente della Comunità Collinare Bottoni. La presenza del Forte deve aver cortocircuitato gli attori in campo. E si dà per certa la candidatura a sindaco di Tiepolo, mentre Bottoni dovrebbe fare un passo indietro. E infatti il campo magnetico ha diviso il centrodestra dove una parte sta con Tiepolo, l’altra, sta negoziando un accordo con la sinistra per allinearsi contro Tiepolo. Elezioni Ribaltoni. Uniti a Trieste, divisi nel contado.