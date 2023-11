TriesteFerita Exxx…Polzive!!! Danni per milioni di euri. Devastato il lungomare di Barcola. Riaperta la strada Costiera. L’assessore Babuder chiederà lo stato di calamità naturale.

Barcola ha subito conseguenze drammatiche. “Ci sono danni per milioni di euro” così Michele Babuder, assessore all’Urbanistica del Comune di Trieste che ieri, nel giorno in cui il capoluogo giuliano festeggia il suo santo patrono, ha passato la giornata a Barcola assieme al direttore dei Lavori pubblici, Giulio Bernetti. “Credo ci siano gli estremi per valutare la richiesta di danni per calamità naturale” ha sottolineato l’esponente forzista. Alle sue parole han fatto seguito quelle del sindaco Roberto Dipiazza, giunto sul litorale nel pomeriggio. “Mai vista una cosa del genere, dobbiamo ricominciare tutti assieme” ha commentato il primo cittadino. Presente a Barcola anche l’assessore regionale all’Ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha parlato del progetto per rifare la linea di costa. Il Comune, viste le condizioni meteo, ha deciso di chiudere la strada Costiera per tutta la notte. “Non andate a passeggiare lungo la costa, è pericoloso”, questo l’invito rivolto attraverso i canali social ai residenti.