AffariImmobiliari Exxx…Polzive!!! A Udine la persona non è più al centro di tutto. Alcune aziende “non rendono”. Voci dall’Asp La Quiete di Udine: in vendita la Residenza assistenziale per anziani “I Faggi”.

Da alcuni mesi alcuni residenti della struttura si sono insospettiti di strani movimenti e informazioni attorno alla residenza “I Faggi” di Udine, via Micesio. Chi gestisce la struttura per anziani è l’azienda di servizi alla persona “La Quiete” il cui azionista principale è il comune di Udine. La residenza I Faggi è una “Residenza Assistenziale Alberghiera”: è la struttura ideale per anziani autosufficienti che cercano una soluzione residenziale extra domiciliare. Sembra che l’azienda voglia mettere in vendita sia la Residenza che il polifunzionale. Edifici riqualificati grazie ai contributi della regione. Per il comune si tratterebbe di un grande affare. Attualmente la capacità

ricettiva totale è di 124 posti letto. L’assessore del comune di Udine alla salute e all’equità sociale è Stefano Gasparin, il presidente del Cda, nominato da Fontanini nel 2020 e in carica fino al 2025, è Alberto Bertossi. Perché la governance vorrebbe vendere la struttura? Lo si capisce dal bilancio di previsione 2023 adottato il 31-12-2022: «Particolarmente critica risulta essere la situazione della Residenza Assistenziale Alberghiera I Faggi con una presenza di 41 ospiti a fronte di 124 posti letto. È evidente che i costi riferiti a questa struttura, che hanno subito gli incrementi generalizzati quali le utenze oltre ai costi fissi, non trovano più copertura nei relativi ricavi. Gli ingressi alla Residenza “I Faggi” sono in decremento». Secondo gli amministratori, «il calo registrato lo corso anno può essere attribuito alla tipologia di servizio che non incontra più la domanda dell’utenza. Il ricavo per il 2022 è stato pari ad euro 827.844 rispetto al ricavo di euro 851.754 dell’esercizio precedente. Nel trimestre 2023 la Residenza ha avuto un calo di presenze (-967) rispetto all’esercizio precedente, con una diminuzione di fatturato pari ad euro 33.940 ca. sul trimestre». Numeri che costringono la governance a riflettere sulla dismissione degli immobili. la persona, non è più al centro di tutto, come si legge nello slogan del sito “La Quiete”, ma l’affare immobiliare.