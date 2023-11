AlQuaedaInCantiere Exxx…Polzive!!! Arrestato a Genova un terrorista bengalese che lavorava alla Fincantieri. Poterebbe aver lavorato anche a Monfalcone. Cisint: “Il sistema dei subappalti ha creato seri problemi. Da anni denunciamo il sistema di Fincantieri.

Potrebbe aver lavorato anche a Monfalcone l’operaio arrestato ieri a Genova. Il sindaco Cisint fa sapere: «Lunedì cercherò nella mia banca dati dei passaggi di coloro che non sono residenti».

Fonte: La Gazzetta di Reggio.

“Un operaio che lavora con la ditta Sistel Srl per la Fincantieri di Sestri Ponente è stato arrestato ieri a Genova nel corso di un’operazione antiterrorismo della Polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura della Repubblica di Genova. Si tratta di un cittadino del Bangladesh residente a Genova, Faysal Rahman, accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. La ditta per cui lavora si occupa di forniture in subappalto per Fincantieri. L’operazione è stata condotta dalla Digos di Genova e dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione. L’attività investigativa che ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere ha avuto inizio a fine del 2021 a seguito di mirati approfondimenti investigativi nei confronti dell’indagato, residente nel capoluogo ligure, evidenziatosi per il suo attivismo in circuiti telematici di matrice jihadista riconducibili ad ‘Al Qaeda’”.

Il sindaco di Monfalcone Anna Cisint si dice preoccupata per la presenza jihadista riconducibile ad ‘Al Qaeda‘.sulla porta di casa. «Da sei anni spieghiamo che il ‘giro’ di arrivi e partenze destinati principalmente al subappalto ha creato seri problemi. Il processo di islamizzazione è avviato perché i numeri lo dicono… sono circa 7.000 i musulmani presenti in città su 30 mila abitanti e purtroppo parliamo di un islamismo integralista con donne completamente velate anche bambine. Ne abbiamo avuto la prova la settimana scorsa durante la manifestazione “Pro-Palestina” in cui giovani e giovanissimi inneggiavano ad Allah e alla distruzione di Israele. Oggi è più attuale che mai: Togliere il velo integrale. Parlare italiano nei ‘finti’ centri culturali. Controllare gli ingressi restringere i ricongiungimenti facili. E dar lavoro con un progetto di ‘Italia corta’ ai cittadini italiani senza far arrivare da ovunque chiunque. Ma uno degli obiettivi è quello di sviscerare il tema dei subappalti che auspico vengano ridimensionati a favore dei nostri lavoratori».