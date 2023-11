AltoSubappalto Exxx…Polzive!!! Come funziona il sistema della manodopera in Fincantieri? perché arrivano i bengalesi a Monfalcone? Il caso della “PagaGlobale”. Operi sfruttati come animali e pagati 7 euri l’ora. L’indagine della Procura di Venezia del marzo scorso.

Dal Corriere della Sera del marzo scorso.

“Quasi duemila lavoratori irregolari, per lo più bengalesi e dell’Europa dell’est, retribuiti con paghe misere, sono stati individuati dalla guardia di finanza nella cantieristica navale di Venezia, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla procura. L’indagine, in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro, era mirata a far emergere l’esistenza di un sistema di sfruttamento della manodopera all’interno dei cantieri navali veneziani. Si tratta di lavoratori che venivano retribuiti con paghe irregolari e spesso privati dei più elementari diritti sanciti dai contratti collettivi. Tutta l’attività si collega a un’inchiesta ampia sugli appalti Fincantieri. Sono finiti indagati una quindicina di dirigenti Fincantieri ai quali la procura contestava di aver posto condizioni talmente strette nelle gare da non poter non immaginare che le ditte vincenti avrebbero pagato di conseguenza stipendi da fame. Ma il nocciolo duro dell’inchiesta, dal punto di vista penale, riguarda i regali e i soldi che queste figure dirigenziali si facevano pagare dalle aziende in appalto, per chiudere gli occhi di fronte alle irregolarità. Al centro dell’indagine il sistematico ricorso, da parte delle imprese appaltatrici, al meccanismo della cosidetta “paga globale”, in virtù del quale il lavoratore è retribuito, a prescindere dalle previsioni del contratto collettivo nazionale di settore, con una paga oraria forfettaria, parametrata esclusivamente alle ore lavorate. Tale paga lorda veniva riconosciuta a fronte della predisposizione di una busta paga fittizia. Nella primavera scorsa fu la FiomCgil a segnalare all’Autorità Giudiziaria i casi di Fincantieri. Forse proprio per questo sistema di assunzione di manodopera con contratti fittizi ha permesso il verificarsi di una situazione esplosiva a Monfalcone dove risiedono ormai circa 7.000 cittadini stranieri. Ed è il sistema di subappalti che favorisce la presenza di imam che non si sa bene cosa predichino. La settimana scorsa oltre 200 persone hanno manifestato in piazza contro Israele e il mondo Occidentale, ieri, un terrorista che lavora per una ditta in subappalto per la Fincantieri è stato arrestato a Genova. Il sindaco Cisint e tutta la comunità friulana sono preoccupati.