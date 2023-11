FontaneFriulane Exxx…Polzive!!! La regione dichiara guerra ai pozzi artesiani. I cittadini non si fanno coglionare dalle ordinanze di De Alti sui contributi per regolare il flusso. Il Consorzio: I livelli delle falde sono ancora bassi. Nessuno aderisce alla domanda di contributo.

Si terrà stasera a San Giorgio di Nogaro un’assemblea per dire No all’ordinanza regionale. Attacco concencetrico da parte della Regione Fvg che ha sguinzagliato, da una parte, il Direttore del Servizio Gestione Risorse Idriche Paolo De Alti e dall’altra il vice direttore tecnico del Consorzio Bonifica Pianura Friulana, Massimo Ventulini. Quest’ultimo, pur di giustificare l’installazione di un “riduttore di portata” nelle fontane per uso domestico, ha reso noto in un’intervista al TgrFvg che le falde, malgrado le piogge degli ultimi mesi e in mancanza di dati oggettivi, sono ancora in sofferenza. Dal canto suo, il direttore del servizio (De Alti), ha emesso un avviso in cui rende noto che sono “obbligatorie le disposizioni contenute nell’ordinanza a partire dal 30 novembre 2023, per dare tempo ai soggetti interessati di adeguare i pozzi”. In pratica, “la Regione Friuli Venezia Giulia contribuisce all’acquisto e all’installazione dei dispositivi per regolare il flusso dei pozzi artesiani e dei fontanili (legge finanziaria 2022): per ogni pozzo o fontanile riconosce un contributo fino al 100 per cento della spesa, fino a un massimo di 300,00 Euro”. Nessuno ha presentato domanda per non cadere nel tranello di un pretesto da parte della regione di ottenere una sorta di campionatura dei pozzi artesiani nella bassa friulana. In realtà, come ricordano alcuni sindaci, «l’ordinanza presenta delle falle sul piano giuridico pertanto è stata chiesto l’annullamento del dispositivo in autotutela. L’ordinanza che parla di crisi idrica, fa pensare a una situazione dello scorso anno che si scontra con una realtà attuale ben diversa, le falde sono ritornate a livelli normali (ancorché Ventulini affermi il contrario). Pertanto – riferiscono i sindaci – emerge evidente l’insussistenza delle condizioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione di provvedimenti restrittivi sul flusso d’acqua delle fontane». Il magheggio delle domande di contributo è fallito miseramente. Per rimediare alle figuracce della bassa friulana, la Direzione del Servizio Risorse Idriche della Regione sta organizzando degli incontri nella bassa pordenonese, nella speranza che qualcuno possa aderire alla domanda di contributo. Ma pare che nemmeno nella destra Tagliamento si registrino riscontri positivi. Forse solo nei comuni a guida…Fratelli d’Italia.