FestiniFriulani Exxx…Polzive!!! A Pordenone il deposito strategico di un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga proveniente da Torino. Un marocchino pilotava il mercato. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 800Kg di droga e arrestate 13 persone.

La Guardia di Finanza di Torino ha sgominato un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti: 13 arresti. Sequestrati oltre 800 chilogrammi di droga. Perquisizioni in varie regioni con la collaborazione di unità operative di altri Reparti del Corpo e con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia torinese. Due i presunti sodalizi criminali finiti nei controlli delle forze dell’ordine, tutti composti da soggetti originari del Marocco. In particolare, il primo dei due citati gruppi è risultato caratterizzato da un’organizzazione stabile e ben delineata, dotata di notevoli risorse strumentali ed economiche e capeggiata da un quarantaquattrenne di nazionalità marocchina. Esso aveva la propria principale base logistica e il centro degli interessi in Torino e provincia, ove sono risultati dislocati i più importanti depositi utilizzati per i traffici illeciti, con qualificati contatti anche in territorio friulano dov’era era ubicato un deposito a Pordenone. Il sodalizio vantava, altresì, ramificazioni in Veneto (province di Venezia e Treviso). La distribuzione del narcotico, per il cui trasporto sono stati utilizzati anche veicoli modificati e dotati di appositi doppi fondi, si rivolgeva a varie piazze di spaccio del Nord Italia (in particolare Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia). Nel corso delle investigazioni, nel solo arco temporale da gennaio ad aprile 2022, in provincia di Torino sono stati intercettati e sottoposti a sequestro, in più occasioni e anche con la collaborazione della Polizia di Stato, circa 460 kg di hashish, oltre a circa 500 grammi di cocaina e a 1 kg di marijuana.