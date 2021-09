TriesteFarWest Exxx…Polzive!!! Regolamento di conti in pieno centro. Lite sfocia in sparatoria: 8 feriti, uno grave.

Potrebbe trattarsi di una spedizione punitiva quella organizzata e compiuta stamattina in pieno centro a Trieste. Secondo le prime testimonianze, uomini di nazionalità straniera con in mano delle spranghe hanno iniziato a colpire alcune persone sedute ad un tavolo. Uno di loro ha tirato anche fuori una pistola e iniziato a sparare. Sul campo restano otto feriti di cui uno in gravi condizioni. Le forze dell’ordine hanno già fermato gli autori della sparatoria che stavano fuggendo verso la zona del Lisert. Ci sarebbe stata una seconda sparatoria anche contro gli agenti. Lo scontro a fuoco sarebbe avvenuto al culmine di una maxi rissa scoppiata tra alcuni operai di nazionalità straniera i cui dissidi potrebbero essere legati a un regolamento di conti tra due diverse bande di cittadini kosovari, prima affrontatisi davanti al Royal bar di via Carducci, dove ci sono chiazze di sangue sulle macchine e in strada, e poi fuggiti in direzione del Lisert.

Tutto è accaduto dopo una violenta rissa scoppiata poco prima delle 8 in cui sono volate bastonate e gli stranieri, poi acciuffati, avrebbero sparato venti colpi di pistola contro alcune persone. Da mesi i residenti della zona avevano segnalato alla Questura quello che accadeva fuori da quel bar.