LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Il consiglio comunale approva gli aumenti: Il sindaco tirerà circa 6.000 euri mese, spese viaggi comprese. Il fascicolo aperto sul caso Santin.

Lunedì 30 agosto il sindaco Fanotto aveva convocato il consiglio comunale. Fra i punti in discussione anche la presa d’atto dell’aumento delle mesate per tutta la giunta. Il consigliere comunale Teghil aveva chiesto insistentemente al sindaco a quanto ammontasse la nuova indennità. Inutilmente, Fanotto faceva finta di non sapere. A Teghil rispondiamo noi: La nuova indennità del sindaco di Lignano corrisponde a 5.980 euri-mese con effetto immediato, compreso il bonus di 550 euri di spese per missioni e l’80 per cento di maggiorazione per via dell’opzione di comune turistico. Il consiglio ha votato a maggioranza viste le elezioni del prossimo anno. Perchè pagare i sindaci che frignano?

Il caso di Lignano è esemplare. Un contenzioso aperto da 1 milione e 400mila euri con la società Mtf; una porcilaia a cielo aperto sul lungomare di Pineta; l’assurda sopraelevazione di un albergo a Sabbiadoro che copre il sole in spiaggia; cassonetti e cestini traboccanti di rifiuti in pieno agosto; il caso spiagge di Pineta e Riviera sorvegliate da gendarmi privati che impediscono l’accesso libero; il crollo degli affari nei due centri balneari; infine, la questione forse più spigolosa che coinvolge direttamente l’amministrazione di Lignano in quanto il vice sindaco Alessandro Marosa è un dipendente della LignanoPineta spa di Ardito. Un fascicolo è aperto in Procura presso il Tribunale di Udine su impulso dell’imprenditore Alessandro Santin.

I fatti sono noti e sono legati a un’area abbandonata da decenni che il comune aveva messo all’asta. Fra i legittimi partecipanti all’avviso c’era anche Alessandro Santin, un imprenditore del pordenonese di stampo liberale che si è sempre battuto contro i monopoli e il traffico d’influenze nella pubblica amministrazione. Malgrado le offerte fossero già state depositate, il sindaco ha annullato l’asta su ordine del ducetto lagunare Ardito che lo ha costretto a portare in giunta e invocare lo stratagemma dell’interesse pubblico dell’area affinchè rientri nelle disponibilità del comune che, a sua volta, lo avrebbe affidato in concessione al manovratore della coppia Fanotto-Marosa 〈sindaco e vice sindaco〉, ovvero Ardito. In pratica il sindaco Frignotto si è piegato a novanta gradi al suo ducetto.

Per questo motivo, la sua mesata passerà, con effetto immediato, da 4.800 euri a 6.000, compresi i 550 euri di spese a forfait per le missoni. A Forfait.