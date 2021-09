FriulanoBaccano Exxx…Polzive!!! Friuli Doc celebra con la Festa della Topa di Miss Italia il Patrono civile di Udine. Sabato 12 settembre.

Quest’anno gli organizzatori di Friuli Doc hanno voluto arricchire l’offerta gastronomica con una serata porcella dedicata ai malati di topa. Sabato 12 settembre, incastrata fra la barbosa Fieste de Patrie dal Friuli e il ventennale della proclamazione del patriarca medievale aquileiese Bertrando di Saint Geniès quale “Patrono Civile” cittadino, andrà in scena la finale regionale di miss Italia. Un evento che Fontanini ha fortemente voluto per buttare un pò di fumo negli occhi dei friulani visto il disastroso saldo amministrativo che si porta sulle spalle. L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle ore 21 in piazza libertà. L’evento é costato 10mila euri. Il giorno dopo, domenica, alle ore 9.45 Fontanini intorterà i presenti con la noiosissima Festa della Patria del Friuli in cui si celebra la nascita dello Stato Patriarcale friulano decretata il 3 aprile 1077.