TriesteAirport Exxx…Polzive!!! Urla, offese e maltrattamenti al personale di servizio. L’incubo del volo Ronchi-Malta con 17 ore di ritardo. Un presidente di Fogolar Furlàn demolisce il mito Friuli. Una rappresentante sindacale spiega i fatti. Scintille.

La versione del presidente De Stalis, sui disagi subiti da 180 passeggeri in attesa di un volo per Malta con partenza dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari, è sintetizzata nel resoconto pubblicato su Facebook: «Siamo costretti ad attendere sul pavimento, senza aria condizionata e con bagni sporchi. Alle 3 di notte (fra lunedì e martedì, dopo 10 ore di attesa), ci viene detto che possiamo andare in un hotel di Gorizia ma non c’è il trasporto. Alle 3,30 – prosegue il presidente del Fogolar Furlàn di Malta – il personale non c’è più e l’aria condizionata non funziona». Da una dozzina di ore 180 persone vagano fra i corridoi del “Trieste Airport”. Ma c’è un’altra versione dei fatti, ed è quella della rappresentante sindacale Silvia Giacchetta che spiega: «… mi dispiace per quello che ha dovuto passare… in un aeroporto piccolo come Trieste, la manutenzione non è presente 24 su 24 e non ha la reperibilità motivo per cui, purtroppo, non è stato possibile attivare l’aria condizionata. Mi scuso a nome dei colleghi della notte che, dopo essere rimasti lì con voi passeggeri fino alle 3.30 del mattino (dopo 14 ore di turno), dopo aver ricevuto mille insulti dai passeggeri, dopo avervi fornito tutta l’assistenza che sono stati i grado di darvi fornendovi tutte le bottigliette d’acqua e gli snack che avevano in magazzino (sa, in un aeroporto piccolo come Trieste purtroppo i bar non sono aperti 24 su 24), dopo avervi dato i voucher che la compagnia aerea prevede (non è certo un’iniziativa dell’azienda darvi 4 euro, l’aeroporto deve sottostare a quanto previsto da Ryanair), dopo avervi avvisato che purtroppo la compagnia aerea non è stata in grado di fornirvi hotel e trasporti (cosa che avrebbe dovuto fare sempre la compagnia), dopo che non c’era più nulla da fare, si sono permessi di “abbandonarvi” per ben un’ora, UN’ORA!!!! visto che il turno successivo è cominciato dalle 4.30 e già dalle 5.00 vi è stata fornita di nuovo assistenza. Mi scuso anche per come è andata al gate, quando i passeggeri del suo volo, lei compreso (non può negarlo, l’ho vista con i miei occhi), hanno bloccato l’imbarco di un altro volo posizionandosi in massa davanti alla porta del gate, impedendo agli ultimi passeggeri di salire a bordo e cominciando urlare e imprecare quando le addette al gate si sono permesse di chiamare avanti questi passeggeri per concludere l’imbarco. Mi scuso anche perché è stata chiamata la polizia dopo un “battibecco”, come lo ha chiamato lei, che in realtà erano insulti e offese a chi stava cercando di svolgere in maniera seria e professionale il proprio lavoro (le riporto solo alcuni esempi: “deficienti”, “datevi una mossa”, “state zitte”, “vergognatevi”)…ma probabilmente, visto il disagio che avete dovuto subire, per lei è una cosa normale e giusta la maleducazione e l’inciviltà dimostrata da una parte dei passeggeri, visto che, mentre dietro una tastiera è stato subito pronto a puntare il dito, mentre davanti a quelle scene è stato zitto e con il sorriso sulle labbra (ripeto, non può negarlo, l’ho vista con i miei occhi) e non è ha fatto il minimo accenno nel suo post… se vuole scrivere un articolo lo faccia, ma si assicuri, questa volta, di scrivere la realtà completa di come si sono svolti i fatti…glielo chiedo per favore… perché quelle persone che sono state maltrattate e offese mentre svolgevano il loro lavoro potevano essere sua moglie, sua figlia, sua sorella o una qualsiasi persona a lei cara e non credo le avrebbe fatto piacere». La replica del presidente del Fogolar di Malta De Stalis è immediata: «Per piacere non inventi storie di sana pianta. Io non mi sono messo davanti alla porta per bloccare. Ritiri immediatamente quello che ha detto e si scusi. E vergognatevi per come ci avete trattato. Siamo esseri umani. Se qualcuno ha alzato la voce, non certo io, l’ha fatto perché esausto di una situazione di disagio e di abbandono. Io non ho ricevuto una bottiglia di acqua, ripeto. Se chiedevo informazioni a voi, la risposta è che non potevate fare niente perché la colpa è di Ryanair. Ma si rende conto che non ci avete aiutato? Si rende conto che abbiamo dovuto dormire sul pavimento perché l’aeroporto non è stato in grado di sistemarvi negli hotel. Capisce la gravità di tutta la situazione? Capisce, e torno a ripetere, che quando ho chiesto l’acqua, mi avete risposto che non potete prendere decisioni? Capisce che quando ho chiesto di parlare con il responsabile dell’aeroporto mi avete detto che era occupato? E sono sempre stato gentile e calmo».

Il presidente del Cda di Trieste Airport è Antonio Marano, riconfermato fino all’approvazione del bilancio 2024. Tira un compenso di 70mila euri/anno. L’amministratore delegato, già direttore generale a 150mila euri/anno, è Marco Consalvo, 50milameuri/anno. I dipendenti sono 117 (il sito non è aggiornato ed è fermo al 2017) per un costo di circa 6 milioni di euri. Are you ready? seiso pròns? Welcome to Trieste Airport. Friuli, Italia.