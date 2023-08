PolverieraZaia Exxx…Polzive!!! Il presidente del Veneto fa tremare Giorgia Meloni: Se non passa l’autonomia cade il governo. Il nodo terzo mandato che ingolosisce Fedriga e Zaia.

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha scelto, e sicuramente in accordo con Salvini, la festa della Lega di Cervia per tirare un rumoroso petardo in direzione palazzo Chigi: O arriva l’autonomia differenziata, oppure il governo cade. Parole robuste che hanno timbrato questa pazza estate politica 2023. Nel corso dell’intervento a Cervia di ieri, il “Doge Radicale” ha parlato del disegno di legge Calderoli sull’Autonomia differenziata: «Se non arrivasse nella tempistica del 2024 vuol dire che abbiamo fallito come obiettivo. Ma non fallisce la Lega, fallisce il governo. Sull’autonomia c’è un progetto chiaro, abbiamo firmato un contratto e va rispettato». E Zaia lancia, a modo suo, un chiaro monito: «L’Autonomia è nel programma di governo. Non fare l’autonomia significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci». Impensabile che un passaggio così potente non sia stato concordato con Salvini. Va da sé che la “minaccia” contiene chiavi di lettura notevoli considerando le scadenze elettorali. La prima, riguarda la competizione dichiarata fra Salvini e Meloni in vista delle europee; la seconda, l’ipotesi candidatura del presidente del Veneto in Europa; a seguire l’ipotesi terzo mandato (che per lui sarebbe il quarto) da presidente. Inutile dire che tenere premuto il pedale sull’autonomia significa “Veneto libero” e Zaia non ha nessuna intenzione di abbandonare i veneti senza aver portato a casa un risultato storico. Per settembre è atteso il disegno di legge di riordino degli enti locali e delle province e quella potrebbe essere l’occasione per modificare la norma sul tetto dei due mandati. Pochi ci scommettono. Se le cose restassero così, allora si aprirebbe il campo delle imprevedibilità su diversi fronti. Quello friulano per il dopo Fedriga con i Benito Remix che scalpitano e in Veneto il ritorno di Luca Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia che in molti lo accreditano come candidato al posto di Zaia. Ma l’esuberante Liga dei Veneti difficilmente cederà la regione a un alleato, per di più di Forza Italia che già guida la regione Piemonte con Ciro. Diverso in Friuli poiché, dopo due presidenze Fedriga, per Fratelli d’Italia sarebbe l’occasione d’oro per mettere il timbro del centralismo romano in una regione del Nord.