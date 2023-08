AutunnoUdinese Exxx…Polzive!!! Si allungano i tempi dei lavori nell’ex sede Banca d’Italia. Esercenti alla canna del gas. Il comune ignora le partite iva.

Il valore del gettito fiscale (oltre 750 milioni di euri) prodotto dalle imprese friulane che ha permesso di varare la manovra economica più cospicua di tutta la storia della regione, dovrebbe essere incorniciato, ingigantito e appeso nell’ufficio di ogni sindaco di comune del Friuli. L’impresa consente agli enti locali di fornire servizi, strade, ospedali, trasporti e pagare gli stipendi. Tuttavia nelle pubbliche amministrazioni l’attenzione per chi produce è pari a zero. Il palazzo ha sempre guardato con diffidenza e distacco la partita iva. Gli esempi non mancano come a Udine dove nessun amministratore si preoccupa dello scandaloso cantiere di palazzo Antonini-Maseri tirato sù un anno e mezzo fa all’imbocco di via Gemona arrivando da piazza San Cristoforo e si trova ancora li. Nel febbraio 2022 erano partiti i lavori per l’intervento sull’ex sede di Banca d’Italia. In quel tempo lo slargo venne completamente transennato per la presenza di una gru che impediva l’accesso al tratto di via Gemona. Malgrado i responsabili del cantiere avessero assicurato che per fine luglio le transenne sarebbero state rimosse, la via è ancora interdetta alle auto e al traffico normale. I disagi, anche per ciclisti e pedoni, sono evidenti. Nell’area vi sono diverse attività commerciali che, malgrado la costanza e le attese, hanno subito un grave danno economico. Chi paga? Il palazzo è chiuso per ferie, partite iva alla canna del gas.