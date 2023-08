CapozziSinghiozzi Exxx…Polzive!!! Grillo non vede… Casta non duole. L’unica grillina sopravvissuta pretendeva un asilo nido riservato ai soli consiglieri regionali. Game Over.

Lo scivolone si è compiuto la settimana scorsa durante i lavori di assestamento di bilancio del consiglio regionale Friuli VG. L’unica eletta in tutta la regione (130 voti, il Mov 5 Stelle al 2%), Maria Rosaria Capozzi, salita alla ribalta della cronaca nazionale per la sua protesta contro l’adeguamento all’inflazione dell’assegno dei vitalizi degli ex consiglieri regionali, ha polverizzato in una breve seduta d’aula uno dei pilastri del grillismo italico: la lotta alla casta e i suoi privilegi.

Il profumo delle comodità ha stregato anche i nipotini del genovese. La capogruppo del misto (indennità di carica di 1.500 euri/mese oltre alle mesate da 10mila) aveva presentato un emendamento con il quale chiedeva una riserva di posti negli asili nido per i consiglieri regionali eletti. Capozzi prendeva spunto dai dipendenti regionali che godono di questa “riserva”, ma non di quei compensi, per rivendicare la misura anche in favore degli eletti che tirano circa 10mila euri/mese di indennità, compresi 2.500 di spese forfettarie e, nel caso della Capozzi, quella maggiorata dal ruolo di capogruppo. La grillina voleva accostare i dipendenti delle aziende pubbliche e private a un consigliere regionale che lavora, mediamente in un anno, 12 ore la settimana per 10mila euri/mese. Una figuraccia, cui non solo il centrodestra, ma pure esponenti del suo stesso partito hanno condannato. Grillo non vede… Casta non duole. Commenta l’onorevole Rizzetto: «Penso alle tante famiglie in difficoltà in questo momento di difficile congiuntura economica e sicuramente dovremmo pensare prima a loro e meno a chi ha già possibilità per potersi gestire. Noi stiamo mettendo in campo misure per supportare famiglie e lavoratori che faticano ad arrivare a fine mese e i 5Stelle pensano a come ottenere vantaggi. Assurdo!»