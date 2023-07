ConsorzioFriulano Exxx…Polzive!!! Agricoltori in braghe di tela causa maltempo. Il Consorzio organizza momento conviviale “Da Marchetto” e spegne gli impianti di pompaggio. Nel 2023 aumentati i canoni fino al 39%.

Nell’immagine (30 aprile) si vede il motopontone “Vittoria”, acquistato di seconda mano, ancora da sistemare. Finalmente dopo mesi e mesi di ormeggio è stato rimesso a posto ed è sparito. Dirimpetto all’imbarcazione, siamo nella conca di Bevazzana, c’è il ristorante “Da Gigi Marchetto” dove venerdì scorso i vertici del Consorzio friulano hanno ospitato una delegazione dei colleghi “Monte Salorno” di Bolzano in visita in Friuli per “fotografare” gli impianti di bonifica consortili della Pianura Friulana. La visita è stata anche l’occasione per riunire in ristorante i vertici dei due Enti in un momento conviviale. Costo 630 euri. Paga Pantalone friulano tramortito dal maltempo. E quest’anno, a proposito di maltempo, l’Ente presieduto da Rosanna Clocchiatti, ha deciso di spegnere gli impianti di pompaggio in ragione del fatto che avrebbe piovuto abbastanza. Almeno a luglio. Nessuna obiezione. Solo che i canoni dei servizi forniti ai coltivatori, da quest’anno, hanno subito un aumento che, in alcuni casi, sfiora il 39%. La misura era stata duramente contestata dagli esponenti della lista “Acque terre friulane” che avevano presentato un documento che proponeva una soluzione alternativa al rincaro del 39% tutto in un colpo. Come reso noto dal consigliere Furlano: “Si poteva trovare una soluzione più temperata rispetto all’aumento del 39%, per esempio contenere il ritocco non oltre il 20% da applicarsi in maniera differenziata tra servizio idraulico e irriguo”. Proposta bocciata. Consorzio in trattoria a spese di pantalone e agricoltori rimasti in mutande.