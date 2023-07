ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Lampi sulle europee. Salvini apre la campagna elettorale e mostra le intenzioni: “Preferisco Le Pen a Macron”. No di Tajani. Meloni sempre più Governista. I Friulani in corsa.

Il messaggio da parte di Salvini al premier Giorgia Meloni è chiaro: alle prossime elezioni europee meglio allearsi con Marine Le Pen. Il vicepremier e leader della Lega è intervenuto ieri sera alla Festa della Lega Romagna a Cervia, nel Ravennate. «Evviva il centrodestra unito a Bruxelles, a Strasburgo, compreso Marine Le Pen che è una donna straordinaria». Tajani ha subito respinto l’ipotesi, mentre Meloni è assorbita dagli impegni di governo. Salvini è furbissimo, è già in campagna elettorale per le europee e approfitta del suo ruolo di “Ingegnere ministro” per recuperare punti sui Benito Remix. La contesa è aperta sul sistema elettorale proporzionale. Nel 2019, circoscrizione Nord Est la Lega viaggiava sulle ali del 40,90% un risultato impressionante che le permise di spedire a Bruxelles 7 deputati fra cui i due friulani Dreosto e Lizzi. Salvini ottenne 553 mila preferenze! Diverso lo scenario quest’anno Secondo gli ultimi sondaggi la Lega dovrebbe ottenere 4 seggi così ripartiti: 2 in Veneto, 1 in Friuli e 1 in Emilia Romagna. Per il Friuli sarà ricandidata Elena Lizzi e forse Anna Cisint che dispone di una notevole dote di preferenze. Il problema sono i veneti cui il prossimo anno è permesso di candidare alle europee anche i consiglieri regionali. Più semplice la partita per Fratelli d’Italia col partito che oscilla tra il 28 e il 30%. Nel 2019 i BenitoRemix nel Nord Est presero il 5,72% ed elessero un solo deputato (Sergio Berlato) giunto dietro la capolista Giorgia Meloni (75mila voti). Oggi gli eletti potrebbero essere almeno 5: 3 in Veneto, 1 in Friuli e 1 in Emilia Romagna. Top secret sui nomi friulani anche se gira con insistenza quello di Balloch. In Forza Italia, dopo che la volta scorsa gli azzurri avevano “regalato”, in virtù di un accordo, il seggio alla Volkspartei, la presenza alle europee è decisiva per tenere la barra della coalizione nell’alveo dei Popolari evitando derive lepeniste. In lista potrebbe ritentare la corsa la coordinatrice Savino, oppure i candidati che non sono stati eletti in regione. Si vota a giugno, domani.