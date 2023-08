CherColser Exxx…Polzive!!! La tigre di Parma, che ha vinto l’appalto da 6,8 milioni di euri per le pulizie del comune di Trieste, chiede l’adeguamento Istat: aumento di 230mila euri per il 2023.

Col semestre alle spalle arrivano i rilievi dell’Istat sull’incremento dei prezzi del paniere cui i fornitori di servizi alle pubbliche amministrazioni chiedono l’adeguamento ai committenti. L’incremento per il periodo giugno 2021 – giugno 2022 è stato rilevato dall’ISTAT nella misura dello 7,8%. Il 13 giugno scorso l’ATI che si era aggiudicata l’appalto del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, ovvero la Co.L.Ser Servizi di Parma e L’Orologio Soc.Cooperativa di Pontassieve, ha chiesto l’adeguamento. Il valore dell’appalto assegnato nel 2020 è di 6,8 milioni di euri, pertanto, secondo la determina del direttore del servizio Riccardo Vatta, l’aumento Istat quantificato per l’anno 2023 è pari a 229.038,63 euri. Come si ricorderà dal 1°luglio 2020 il servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste era stato affidato al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa Co.L.Ser di Parma e l’Orologio Cooperativa di Pontassieve. L’esito della gara fu però un altro. Al primo posto si era classificata la Meranese servizi, al secondo Co.l.Ser, al terzo Cns, al quarto Euro & Promos, al quinto e ultimo Idealservice. Altri 5 concorrenti erano stati eliminati in sede di valutazione delle offerte tecniche. La Meranese aveva vinto con 100/100, il risultato però venne ritenuto anomalo dalla commissione. Se ne occupò Riccardo Vatta, responsabile di appalti & contratti, il quale sentenziò l’incongruità dell’offerta, e venne squalificata. Alla Meranese subentrò Co.l.Ser con un’offerta di 5,5 milioni con un ribasso pari al 18%. All’interno della proposta l’incidenza più evidente riguardava la manodopera con quasi 5 milioni. Vatta ritenne puntuale quanto prospettato in termini di monte ore, costo orario, formazione del personale, attrezzature e prodotti. Tuttavia, la soluzione Co.l.Ser era stata contestata e impugnata dalla concorrente Consorzio nazionale servizi (Cns, salita al secondo posto) di Bologna. Il Tar diede ragione al Cns ma il Consiglio di Stato ribaltò la situazione in favore della Co.l.Ser. che ottiene l’appalto per la durata di 4 anni. Un altro successo della tigre di Parma.

Gli adeguamenti Istat, molto probabilmente, verranno richiesti anche per gli altri affidamenti in capo attualmente alla Co.l.Ser a Trieste. Quelli delle tre strutture per anziani gestite dal comune; l’appalto pulizia e manutenzione piante nelle sedi del Consiglio Regionale (850 mila euri) e i servizi integrati energetici, idrici, igiene ambientale dell’ospedale Burlo Garofolo di importo pari a 28milioni e 500mila euri. Quest’ultimo appalto è stato ottenuto in raggruppamento d’impresa con la Siram Spa di Milano che a Trieste è guidata dal manager Paolo Maltese, in ottimi rapporti con un influente amministratore locale. Dagli adeguamenti Istat 2023 si ricava un’impressionante presenza della Colser negli affidamenti dei servizi comunali, determinato, probabilmente, da innegabili relazioni fra amministratori e deep state. Pare che a Parma stiano già guardando con interesse al progetto da 137 milioni di euri, già stanziati dalla regione, per il trasferimento in Porto Vecchio. Circa un migliaio i dipendenti interessati al trasloco.