Trieste. I No Green Pass organizzano un nuovo corteo regionale per sabato 6 novembre. Il comunicato.

Nuovo corteo a Trieste in programma sabato 6 novembre dalle 14.30 con partenza da piazza Libertà:

“Siamo molte persone, e siamo sempre più visibili. Siamo vaccinate/i e non vaccinate/i, con o senza green pass. Stanno provando di nuovo a delegittimarci: accusano che i nostri cortei, passeggiate all’aperto, sono all’origine del focolai. Additare alle nostre manifestazioni una colpa che ad altri eventi cittadini non viene attribuita ci pare l’ennesima sponda “sanitaria” alla repressione del dissenso. L’imposizione del green pass ha fatto partire una scintilla: ci ha risvegliato, unendoci tra persone e categorie lavorative. Abbiamo capito che assieme possiamo opporci all’introduzione di una nuova politica discriminatoria, di un ricatto sul lavoro e sullo studio. Questa scintilla la vogliamo ossigenare con cura. Non fermiamoci: tutte e tutti siamo necessari. Trieste ha avuto visibilità mediatica, ma, da mesi, in tutta la regione diversi gruppi si organizzano e occupano le piazze. Proviamo a stare tutti/e assieme: sabato 6 novembre corteo regionale no green pass, no discriminazioni!”