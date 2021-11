BurrascaLega Exxx…Polzive!!! Salvini accoglie a Pistoia il presidente brasiliano NoVax. Fedriga li insulta. Stefano Teghil: Agrusti è un cretino.

Ieri Fedriga in conferenza stampa: “…non è possibile che qualche mentore no vax si improvvisi virologo e si permetta di dire che i vaccini sono ancora sperimentali e che non hanno effetto, perché è inaudito”. Oggi il capo della Lega Salvini è andato a Pistoia a rendere omaggio al presidente brasiliano Bolsonaro clamorosamente NoVax. E’ accusato dai suoi concittadini di strage di Stato per non aver fatto nulla rispetto alla morte di 600mila brasiliani causa Covid. In Lega la temperatura sale e l’ex assessore alla provincia di Udine Stefano Teghil, leghista della prima ora, definisce come un cretino il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, per un passaggio rilasciato al Messaggero Veneto di questo tenore: «Siamo in guerra e in un conflitto, chi non combatte viene messo al muro…». Teghil aggiunge: «Dico solo vergognatevi, il resto del mondo vi deride». Insomma la Lega sul Green Pass e vaccini va in cortocircuito e perde l’orientamento. E’ un’onda di malumore sotterraneo che serpeggia far i militanti e i dirigenti. Da una parte l’asse Giorgetti-Fedriga, morbosamente Green Pass, dall’altra il capo indiscusso Matteo Salvini che viaggia su un altro binario.