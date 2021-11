CiccioSpuzzer Exxx…Polzive!!! Butta male per il portuale di Trieste. La Questura: torna a casa tua Cazzo. Stop alla vacanza romana

Foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno a Roma per Stefano Puzzer, il portuale di Trieste a capo della protesta no Green Pass, arrivato martedì mattina in piazza del Popolo a Roma dove ha posizionato un banchetto e protestato contro il certificato verde. A stabilirlo la Questura di Roma intimandogli di fare rientro a Trieste entro le 21 di mercoledì. In caso di violazione – viene spiegato – commetterà un nuovo reato. A quanto riferito, verrà denunciato alla Procura per manifestazione non preavvisata.

Appena arrivato in capitale, il Puzzer lento aveva puntualizzato: «Da oggi (ieri l’altro) aspetterò e non mi muoverò da qui. Spero che verranno visto che nessuno ci ha risposto. Fino a quando non verrà nessuno a rispondermi, rimarrò qua, se necessario anche fino al 31 dicembre». Nulla da fare, la Questura di Roma gli ha notificato l’invito a sloggiare da Roma e tornare a Trieste: Torna a casa tua cazzo! Intanto Il Foglio di Cerasa lo cogliona con un pezzo formidabile.

“Lo sbarco di “Ciccio Puzzer” a Roma. Tra Flaiano, maritozzi e pizza con la mortadella. Cori da stadio, doni degli ammiratori, quel fascino rabdomantico del Marziano da sempre di moda nella capitale: “Visto che a Trieste non si può più manifestare, ho deciso di fermarmi qui”.

“Bello, ciccio mio. Ho preso un giorno di ferie solo per venire qui a darti un bacio”. Segue lo smack. Altro che mascherina. Questa è l’esaltazione del droplet libero e selvaggio. Le signore se lo sbaciucchiano (“è pure caruccio!”), gli uomini lo arpionano (“famose un selfie!”), le telecamere lo inseguono. Stefano Puzzer da Trieste è arrivato in città. Giubba fluo da camallo, espressione un po’ così, stanca e masticata, da uomo di porto che non rifiuta mai il bicchiere della staffa. “T’ho portato la pizza con la mortazza: è una specialità di Roma”, insiste l’ammiratrice che insieme al bacio ha pure la merenda (si chiama Chiara, è una dipendente comunale dell’ufficio turismo, oggi è in ferie e col “piffero che me vaccino: finché avrò i soldi mi pago il tampone”).