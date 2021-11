CaligoTrieste Exxx…Polzive!!! Sandra Savino si sistema in comune: assessora all’urbanistica. La giunta Dipiazza a trazione Fratelli d’Italia. Oggi la presentazione. Scintille in Forza Italia

Michele Babuder, secondo più votato della lista di Forza Italia a Trieste (425 preferenze) non l’ha presa bene. Siamo tornati ai tempi di Francesca De Santis, imposta dai vertici del partito in giunta dopo che Maurizio Bucci si era dimesso. Con Michele Lobianco (715 preferenze) sono i due candidati che hanno trascinato il partito a percentuali dignitose. Babuder resterà in consiglio. Sandra Savino, zero Voti, in giunta.

E’ prevista nella mattinata di oggi, mercoledì, la conferenza stampa di presentazione della giunta Dipiazza a Trieste. Confermati 4 assessori a Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione nella città di Fedriga e Roberti, 2 alla lista Dipiazza, 2 alla Lega e 2 a Forza Italia. In virtù della scellerata norma wwf sulle quote rosa, il sindaco aveva chiesto ai partiti il nome di una 4a donna da affiancare ai nomi di Serena Tonel, Nicole Matteoni ed Elisa Lodi. Si è fatta subito avanti Sandra Savino, coordinatrice di Forza Italia che, evidentemente vuole sistemarsi con le poltrone e si è subito offerta di prendersi le deleghe all’urbanistica. Sia mai che gli passi la voglia di ritornare in parlamento. Un film già visto a Grado con la senatrice della Lega Raffaella Marin che si è presa la sanità ma non partecipa alle riunioni di giunta. In ogni caso, volenti o nolenti, con buona pace di Giorgetti-Fedriga-Riccardi-Bini e i nostalgici dei ruderi della prima Repubblica, a Trieste il primo partito è quello della Meloni che a Roma sta all’opposizione.

Tornando a Sandra Savino la ragione del suo assessorato per favorire i collegamenti con Roma sui progetti al piano nazionale di resilienza e ripresa nazionale, è una delle baggianate più atomiche che la piazza Unità d’Italia abbia mai sentito. La verità è che con questa operazione la coordinatrice dei tragici può stare al riparo dagli scossoni politici fino al 2026 e osservare da palazzo Cheba lo scannatoio dei candidati alle regionali del 2023.