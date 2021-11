RivignanoBaccano Exxx…Polzive!!! La Fiera dei Santi consacra il sindaco Mario Anzil. Vertice centrodestrista in villa Solimbergo.

Ieri, 2 novembre, con un grande “inaugurazione”, si è chiusura la millenaria Fiera dei Santi di Rivignano abbinata al Festival Mondiale della canzone funebre. Appuntamento di livello nazionale certificato dai riscontri che la rievocazione riceve dagli esperti di tutto lo stivale. Per 4 giorni la Bassa Friulana si trasforma in una grande arena storica, sociale, culturale e politica.

La Fiera è celebre perchè viene ricordato l’episodio della congiura di Sella, quello in cui il nobile Savorgnan voleva rapire, con un escamotage, il patriarca della Patria del Friuli e consegnarlo ai veneziani.

Di tutt’altro aspetto invece i contenuti dell’incontro che si è svolto dopo le tradizionali celebrazioni. Il sindaco Mario Anzil ha convocato, in una storica magione del centro friulano, tutti i big politici della zona per elaborare il punto-nave in vista delle regionali 2023 e delle comunali di Rivignano-Teor del 2024. Rimbalzi locali riferiscono di almeno un paio nomi che sarebbero in corsa per il dopo Anzil, Forse anche 3. Il sindaco dovrà dimettersi 3 mesi prima per candidarsi alle regionali.

Più articolata e criptica la conversazione sul piano regionale cui i presenti non si sono sbilanciati oltre il dovuto. Mario Anzil è sindaco benvoluto e potenzialmente in grado di raccogliere numerose preferenze. Vieppiù che possiede una caratteristica molto luminosa sulle relazioni e sui rapporti. Lo si capisce dai nomi dei presenti invitati al convivio: Saro, Bordin, Pizzimenti, Mattiussi, Boscarello, Pertoldeo, Vello, Costantini. Il caso Sandra Savino neo assessora a Trieste, è stato quello fra i più argomentati. Le deleghe all’urbanistica affidate a un deputato che sarà presente solo 3 giorni la settimana nel capoluogo, destano più di qualche sospetto. Viste le deleghe (pianificazione, arredo urbano, ambiente ..), dicono sia stato Giulio Camber a convincere Dipiazza a sistemare la deputata in giunta. A chi interessa la riqualificazione del porto vecchio? La Savino è anche componente della Paritetica stato regioni.