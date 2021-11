RilanciaFriuli Exxx…Polzive!!! Honsell apre la campagna elettorale per Udine. Incenerisce Fontanini: Non è in grado di creare un contesto dinamico. L’ex sindaco nel solco del G20.

Non c’era nessun giovane a seguire la tavola rotonda sul Friuli e la sua decrescita.

Si è svolto ieri sera a Palazzo Belgrado l’incontro organizzato da Rilancia-Friuli sullo stato dell’economia in regione. Giacomina Pellizzari ha moderato gl’interventi di ZaninMtf, Fulvio Mattioni, Ferruccio Saro, Furio Honsell, Massimo Moretuzzo, Maria Grazia Santoro. Fra il pubblico, il consigliere Zanon, il prof De Toni e il consigliere comunale Pirone.

Mattioni ha centrato la sua relazione sui numeri della crisi: “La componente friulana mi sembra particolarmente debole – ha spiegato l’economista – : nel 2019-20 il territorio dell’ex provincia di Udine ha tenuto bene, ma si è portato dietro la forte decrescita del periodo 2008-19, con una flessione del 13,2 per cento. Trieste invece, nello stesso periodo, è cresciuta del 7,1. Questa economia sempre più nana – ha concluso Mattioni – provoca il calo dei residenti e la fuga dei giovani più qualificati”. Ferruccio Saro: “Il motivo della crisi è il forte ridimensionamento del settore industriale, che non dipende solo dalla politica ma anche dal mondo sindacale in senso vasto, da Confindustria e Confartigianato ad esempio, che hanno avuto difficoltà a rappresentare gli interessi delle imprese”. Efficacemente da campagna elettorale le osservazioni di Furio Honsell che ha elencato la perdita di centralità del capoluogo friulano amministrato da un sindaco che «quando parla di sviluppo in Friuli non cita mai Udine». Non considera il capoluogo come policentrico di una vasta e complessa realtà.

Furio Honsell ricorda la visione europea dei suoi mandati con «il Patto 20-20» in cui Udine era parte attiva di un documento per estendere a livello mondiale il Covenant of Mayors (il Patto dei Sindaci che attualmente opera a livello europeo con alla guida un board composto dalle città di Ghent, Heidelberg, Parigi, Vaxjo e Udine nonché la Provincia di Barcelona) dando vita a un Global Covenant of Mayors per diffondere oltre i confini europei le politiche intraprese nella lotta contro i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. «Oggi invece – ricorda l’esponente di Open Sinistra Fvg – abbiamo una regione che incentiva il consumo di idrocarburi con impegni di spesa per la benzina agevolata». Ma il pallino di Honsell, che predilige il compito di amministratore rispetto a quello di legislatore, torna su Udine e la sua formidabile potenzialità soffocata da «coloro che non riescono a creare un contesto dinamico, ma sono ancorati a un sistema chiuso che si esemplifica col rifiuto dei migranti». Infine la stoccata a Gorizia capitale della cultura nel 2025: «Impensabile che la maggioranza abbia negato il patrocinio al Gay Pride». Honsell in pista. Traguardo, amministrative 2023.