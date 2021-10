Trieste. Fratelli d’Italia chiede 4 assessori.

Entro domani, venerdì, il sindaco Dipiazza potrebbe già presentare la nuova giunta. Le trattative sono in corso e, come prevedibile, le schermaglie fra i protagonisti si sono fatte più intense dopo che Fratelli d’Italia ha presentato il conto. 4 assessori. Nessun interesse per il vice sindaco. In questo caso la Lega, che non pare essere d’accordo, dovrebbe abbassare l’asticella delle richieste e da tre assessori passare a 2. Nella pratica. 4 Fratelli d’Italia, 2 Forza Italia, 2 Dipiazza e 2 Lega. Per il Carroccio i conti non tornano.