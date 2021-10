Delinea, ultime notizie dal Foro. Green Pass personale scolastico.

Inizia, col tema del Green Pass, una nuova rubrica in Leopost. Delinea

Legittimi i provvedimenti del Ministero dell’Istruzione che disciplinano il possesso del green pass per il personale scolastico.

Lo ha recentemente stabilito il TAR del Lazio affermando che qualora il personale scolastico ne fosse sprovvisto, correttamente perderebbe il diritto al trattamento retributivo, potendo scegliere in via alternativa di sottoporsi a un test molecolare o antigenico rapido. Facoltà questa rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione e prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo.

