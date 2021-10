ArpaFelix Exxx…Polzive!!! L’ufficio stampa dell’agenzia ci invia la rettifica sui compensi per le consulenze. Pubblichiamo.

Il 25 ottobre scorso Leopost pubblicava in articolo dal titolo: «Splende il sole sull’Agenzia…» relativamente ai compensi dei consulenti che, a vario titolo, collaborano con l’ARPA. Pubblichiamo la richiesta di rettifica che ci ha inviato Marco Gani, il responsabile Ufficio stampa della direzione generale dell’Arpa:

«Gentile Gianfranco Leonarduzzi,

un suo recente articolo intitolato “Splende il sole sull’agenzia: la lista dei consulenti d’oro che arrotondano la mesata con le presidenze e componenze”, pubblicato su “Leopost” il 25 ottobre c.a., ripreso anche su un post di Facebook, è fortemente lesivo dell’immagine dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) e dei collaboratori che sono chiamati, in forza di legge, ad assolvere importanti compiti di controllo ed indirizzo. L’articolo elenca i nominativi di Presidente e componenti del Collegio dei revisori contabili e del Nucleo di valutazione, attribuendo loro dei corrispettivi palesemente errati. Gli importi da lei indicati si riferiscono infatti ad un triennio e non ad ogni singola annualità.

Ciò è chiaramente evidenziato nella banca dati predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica (ai sensi dell’art. 9 bis del d.lgs. 33/2013) consultabile al seguente link:

https://consulentipubblici.gov.it//ElencoCce.aspx?ANNO=2020&SITO=www.arpa.fvg.it

Nella sopracitata pagina è evidenziato il compenso lordo e le corrispondenti date di inizio e fine incarico fissato al 16.7.2023 per il Collegio dei revisori, e al 3/4/2023 per il Nucleo di valutazione.

I compensi riconosciuti sono pertanto in linea con quelli percepiti da collaboratori di altre Amministrazioni. Visto ciò e ritenendo che le informazioni da lei riportate sono palesemente errate ne richiediamo una tempestiva rettifica (Leopost e Facebook).

Restiamo in attesa di un suo riscontro sull’effettivo accoglimento della nostra richiesta».

Cordiali saluti ARPA FVG – Direzione generale.

Risponde il Direttore:

Grazie per la puntualizzazione che, volentieri, pubblichiamo. Ci conforta il fatto che non vi sono state osservazioni rispetto ai precedenti articoli pubblicati su queste pagine relativamente al valore complessivo dei premi (180 mila euri-anno) ai circa 300 dipendenti dell’Agenzia regionale e alla questione del direttore Stellio Vatta che percepisce il compenso pur essendo in pensione dal 1° giugno.

Buon lavoro.