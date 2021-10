BurrascaFriulana Exxx…Polzive!!! Camilotti spernacchia Fontanini-Laudicina: rifiuta l’incarico in Net. Sindaci della bassa in rivolta. A rischio l’assemblea di domani.

Il rischio che, a causa delle scelleratezze del duo Fontanini-Laudicina, il gioiello Net finisca in discarica è più che concreto. Dopo le dimissioni del presidente Mario Raggi, Fontanini ha perso la bussola e sta confermando tutte le carenze amministrative di cui si sospettava. Anche l’ipotesi, celebrata come fosse l’Assunta, di Alberto Maria Camilotti al posto del condannato Raggi, sta per tramontare. Il sindaco non si è ancora reso conto dei danni culturali, ambientali, economici (1 milione di euri anni entrano nelle casse del comune grazie ai rifiuti) che sta provocando al Friuli.

Per domani, 29 ottobre, è stata convocata l’assemblea dei soci nella quale si dovrà nominare il nuovo cda o la scelta dell’amministratore unico della Spa che si occupa di raccolta rifiuti per 58 comuni. Fontanini fa il palombaro, non sa cosa fare e alle viste si vedono solo nuvoloni. Pesanti. A giudicare dai rimbalzi che giungono dalla bassa friulana, si ha l’impressione che gli amministratori siano intenzionati a far rinviare l’assemblea.

Il nodo della governance della Net, del controllo analogo e il disordine amministrativo degli sbagliati di Udine, non promette nulla di buono. Un’altra doglianza nell’inguardabile carnet dell’assessore all’ambiente, l’incapace Olivotto, del sindaco Fontanini e del sindaco-ombra Laudicina. Il presidente dell’ordine dei commercialisti Camilotti tira pacco alla maggioranza del comune di Udine. Le ragioni sono tante, non ultima quella che sul groppone di Fontanini pesa ancora il caso Exe di cui il commercialista è il liquidatore.

Intanto i disperati della Lega hanno convocato per martedì prossimo un vertice di maggioranza per fare chiarezza su quanto accaduto lunedì scorso in consiglio comunale dove, sulla revoca a Marco Valentini, la maggioranza si è sbriciolata. Inevitabilmente si dovrà discutere di Net e dell’incertezza politica e amministrativa cui è precipitata la maggioranza guidata dal barcollante Fontanini. Il peggior sindaco di Udine. Per il bene di Udine, tornate nel Contado.