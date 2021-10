BurrascaFontanini Exxx…Polzive!!! I Patrioti aprono la crisi a Udine. Vidoni: sospesa la fiducia a Berti. Rizzetto: Da un granello di neve scaturisce una valanga.

Secondo i vertici regionali di Fratelli d’Italia, nel centrodestra che governa Udine c’è qualcosa che non torna. Walter Rizzetto, segretario regionale dei patrioti, lo scorge dai commenti in rete di Scalettaris in calce a un brano del meloniano Valentini. Il consigliere di opposizione elogia l’operato del presidente del consiglio comunale di Forza Italia, Enrico Berti, rispetto alla procedura applicata sulla richiesta di revoca del presidente di commissione Valentini. La richiesta di revoca doveva essere votata con voto palese, invece, all’ultimo secondo, il presidente Berti ha annunciato il voto segreto. Il capogruppo Vidoni ha chiesto chiarimenti visto che la segretaria generale Finco si era già espressa per il voto palese. Nulla da fare, voto segreto per consentire ai franchi tiratori della maggioranza di votare la revoca. Perché Berti ha “piegato” il regolamento? E’ chiaro che una parte di Forza Italia di Udine sta cercando di salvarsi prima possibile dal precipizio di Fontanini e spalleggiare i due consiglieri del misto Pizzocaro e Bortolin. Il salto della quaglia è nelle previsioni.

Dopo la decisione di Berti, il capogruppo di Fratelli d’Italia Vidoni ha comunicato al proprio gruppo che da martedì mattina è da ritenersi “sospesa la fiducia al presidente del consiglio Berti”. Serve un chiarimento.

Dal canto suo il segretario regionale Rizzetto coglie al volo la dichiarazione di elogio a Berti del consigliere del PD Scalettaris, per punzecchiare e metter in guardia la maggioranza: «…Spesso da un granello di neve scaturisce una valanga». La frattura, soprattutto fra Forza Italia e Fratelli d’Italia è ormai visibile. Il vaso è rotto e le conseguenze saranno dolorose in particolare fra pochi mesi. La resa dei conti nel centro destra Fvg è aperta.